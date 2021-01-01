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Antalya turistlere kaldı

Antalya, koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sessizliğe büründü. Turistler, kendileri için kısıtlamanın saat 10.00'da sona ermesinin ardından Cumhuriyet Meydanı ile Konyaaltı Sahili'ne gitti.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
01 Ocak 2021 Cuma 15:40
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Antalya turistlere kaldı

ANTALYA - Kentte dün saat 21.00'de başlayıp, 4 Ocak saat 05.00'e kadar devam edecek 3,5 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla turizmin başkenti Antalya sessizliğe büründü. Yollar, cadde ve sokaklar boş kaldı. Bugün saat 10.00 itibariyle turistler için uygulanan kısıtlama sona erdi. Yabancı turistler Cumhuriyet Meydanı ve tarihi mekanları gezerek bol bol fotoğraf çekti. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle turistlere kaldı. Sahilde vakit geçiren turistler denizin tadını çıkardı.

Cuma namazı kılacak vatandaşlar ise seccadelerini alarak, evlerinin yakınındaki camiye gitti. Cemaat maske takıp, sosyal mesafeye uygun olarak namazını kıldı.

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Antalya Turistlere Kaldı
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