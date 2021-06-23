Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 31
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Sağlık
BİST
1417
ALTIN
493.629
DOLAR
8.6093
STERLİN
12.0142
EURO
10.2767
Safkan Arap Koşu Tayı satış ihalesi yapılacak
Safkan Arap Koşu Tayı...
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 64 öğretim üyesi alacak
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 64...
Mersin Üniversitesi 20 öğretim üyesi alacak
Mersin Üniversitesi 20 öğretim...
400.000 kg kayra cins buğdayın satışı yapılacak
400.000 kg kayra cins...

Ardahan'da hayvanlar, kuraklık nedeniyle ot bulamıyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
23 Haziran 2021 Çarşamba 12:52
0 Okunma
Ardahan'da hayvanlar, kuraklık nedeniyle ot bulamıyor

ARDAHAN - Ardahan Ziraat Odası Başkanı Latifşah Sural, yağışların yetersiz olması nedeniyle meraların kuruduğunu belirterek, "Hayvanlarımızı 20 gün sonra neredeyse ektiğimiz tarlalarda otlatacağız. Tedbir almamız lazım. İş işten geçtikten sonra çare olmaz" dedi. 

Ardahan’ın ve bölgenin kuraklıkla karşı karşıya olduğunu belirten Ziraat Odası Başkanı Sural, kentte 450 bin büyükbaş, 150 bin küçükbaş hayvan olduğunu söyledi. Sural, "Bunların şu anda kışlık dediğimiz kaba yem ihtiyacı yılda 900 bin ton. Bunun her yıl 250- 300 bin tonunu arazilerimizden, geri kalanını meralardan temin ediyorduk. Ancak bu sene meralar tamamen kurudu ve verimsiz bir hale geldi. Ekinlerimiz de aynı durumda. 20 gün sonra hayvanlarımızı neredeyse ektiğimiz tarlalarda otlatacağız. Kuraklıktan dolayı hayvanlarımızı şap hastalığı yöre ağzıyla 'dabak' dediğimiz hastalıkla karşı karşıya. Çiftçilerimizi hayvanlarını ellerinden çıkarmaları için çok büyük zorluklar bekliyor. Şimdiden tedbirini almamız lazım. İş işten geçtikten sonra çare olmaz. Kurbanlıktan dolayı şu an fırsat bekleyenler var. Dışarı gidecek kurbanlarımız var. İstanbul Anadolu yakasından karşı tarafa yasakların kalkması lazım. Hayvanlarımızın bir tarafa yığılmasından dolayı fırsatçılık yapıp onları da mağdur etmesinler" diye konuştu. 

Hayvanlarını boş arazide otlatan Korkmaz Yılmaz ise "Kuraklık nedeniyle hayvanlarımız açlıktan toprağı yiyor, hiçbir şey yok. Allah’ın yağmuru yağmıyor, ne yapacağımızı şaşırdık” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ArdahanKuraklıkHayvanlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
En az vaka görülen Osmaniye'de denetimler sürüyor
En az vaka görülen Osmaniye'de denetimler sürüyor
Türkiye’de depremler ortalama iki hafta konuşuluyor
Türkiye’de depremler ortalama iki hafta konuşuluyor
Ankara'da tarım işçilerine tarlada aşı
Ankara'da tarım işçilerine tarlada aşı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans