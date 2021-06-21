Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 27
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Sağlık
BİST
1383
ALTIN
503.342
DOLAR
8.7784
STERLİN
12.1590
EURO
10.4374
Adalet Bakanlığı sözleşmeli 23 personel alacak
Adalet Bakanlığı sözleşmeli 23...
1309 sözleşmeli personel alınıyor
1309 sözleşmeli personel alınıyor
Güngören Belediye Başkanlığı 22 zabıta memuru alacak
Güngören Belediye Başkanlığı 22...
Cerrahi alet alımı yapılacaktır
Cerrahi alet alımı yapılacaktır

Atatürk’ün Eskişehir’e ilk gelişinin yıl dönümü törenle kutlandı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
21 Haziran 2021 Pazartesi 15:28
0 Okunma
Atatürk’ün Eskişehir’e ilk gelişinin yıl dönümü törenle kutlandı

ESKİŞEHİRMustafa Kemal Atatürk’ün Eskişehir’e ilk gelişinin 101'inci yıl dönümü nedeniyle Valilik Meydanı’nda tören düzenlendi.

Törene Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan ile çok sayıda kişi katıldı. Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediyesi çelenklerinin Atatürk anıtına konulması ardından askeri bando eşliğinde bir dakikalık saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. 

Anadolu Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Burgaç yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadelenin devam ettiği süre içerisinde toplam 9 kez daha Eskişehir'e geldiğini belirterek, "Mustafa Kemal Paşa, 21 Haziran 1920 günü saat 11.00'de, beraberinde Milli Savunma Bakanı Fevzi Çakmak ve Genelkurmay Başkanı İsmet İnönü ile birlikte Eskişehir Tren İstasyonu'na geldi. Büyük önder, Yunan taaruzunun aldığı vaziyet ve son durumu Batı Cephesi komutanı Ali Fuat Paşa ile burada görüştü. Atatürk, milli mücadelenin devam ettiği süre içerisinde toplam 9 kez daha Eskişehir'e teşrif etti. Cumhuriyet döneminde de toplam 13 kez Eskişehir'e geldi" diye konuştu. 

Konuşmaların ardından törene katılanlar, meydanda kurulan Atatürk fotoğrafları sergisini gezdi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mustafa Kemal AtatürkEskişehir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Müsilajla mücadelede 'midye' önerisi
Müsilajla mücadelede 'midye' önerisi
Tunç Soyer: Suda klor dozajıyla ilgili bir sorun yaşandı
Tunç Soyer: Suda klor dozajıyla ilgili bir sorun yaşandı
Doğa tutkunları, Tunceli'nin saklı cennetinde
Doğa tutkunları, Tunceli'nin saklı cennetinde
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans