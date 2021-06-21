Atatürk’ün Eskişehir’e ilk gelişinin yıl dönümü törenle kutlandı

ESKİŞEHİR - Mustafa Kemal Atatürk’ün Eskişehir’e ilk gelişinin 101'inci yıl dönümü nedeniyle Valilik Meydanı’nda tören düzenlendi.



Törene Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan ile çok sayıda kişi katıldı. Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediyesi çelenklerinin Atatürk anıtına konulması ardından askeri bando eşliğinde bir dakikalık saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.



Anadolu Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Burgaç yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadelenin devam ettiği süre içerisinde toplam 9 kez daha Eskişehir'e geldiğini belirterek, "Mustafa Kemal Paşa, 21 Haziran 1920 günü saat 11.00'de, beraberinde Milli Savunma Bakanı Fevzi Çakmak ve Genelkurmay Başkanı İsmet İnönü ile birlikte Eskişehir Tren İstasyonu'na geldi. Büyük önder, Yunan taaruzunun aldığı vaziyet ve son durumu Batı Cephesi komutanı Ali Fuat Paşa ile burada görüştü. Atatürk, milli mücadelenin devam ettiği süre içerisinde toplam 9 kez daha Eskişehir'e teşrif etti. Cumhuriyet döneminde de toplam 13 kez Eskişehir'e geldi" diye konuştu.



Konuşmaların ardından törene katılanlar, meydanda kurulan Atatürk fotoğrafları sergisini gezdi.