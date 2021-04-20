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Av yasağına rağmen Çanakkale'de balık tezgahları doldu

Türkiye'de gırgır ve troller için 15 Nisan'da başlayan av yasağının ardından birçok kentte balık çeşitliliği azalırken, olta ve dalyan avcılığı sayesinde Çanakkale'de tezgahlar yine doldu.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
20 Nisan 2021 Salı 15:03
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Av yasağına rağmen Çanakkale'de balık tezgahları doldu

ÇANAKKALE - Çanakkale Boğazı'nda ve uluslararası sularda 15 Nisan itibarıyla gırgır, trol ve çevirme ağlarıyla av yasakları başladı. Av yasağının başlamasıyla balık tezgahlarında çeşitlilik azaldı, fiyatlarda da artış yaşandı. Çanakkale ise av yasağından çok etkilenmedi. Olta balıkçılarının yanı sıra dalyanlardan gelen balıklar, tezgahların çeşitlilik bakımından zengin kalmasını sağladı. Ayrıca fiyatlarda da pek fazla bir artış yaşanmadı. Balıkhanede bugün hamsi 40, sardalya 35, kolyoz 25, istavrit 55, çipura 70, levrek 70, sarı kanat 80, kupa 30 ve mırmır ise kilosu 60 TL'den satıldı.

'FİYATLARDA KAYDA DEĞER BİR ARTIŞ OLMADI'

Balıkhane esnafı, ilerleyen dönemlerde balık çeşitliliğinin daha da artacağını belirtti. Trol ve gırgır tekneleri için av yasağının başlamasına rağmen olta ve dalyan balıkçılarının avlanmaya devam ettiğini söyleyen balıkhane esnafı Volkan Kaşıkçı, "Av yasağının başlamasıyla tezgahlarda oltadan gelen balıklar var. Sardalya, istavrit, sarı kanat, çipura, levrek, mezgit, tekir, çeşidimiz çok. Çanakkale'de dalyanlar kuruluyor, ufak kayık ve oltacılarımız fazla. Bu sebeple Çanakkale'de balık çeşitliliği oluyor. Taze balık 4 mevsim bulunuyor. Fiyatlarda kayda değer bir artış olmadı" diye konuştu.

'BALIK ÇEŞİTLİLİĞİ AYNI ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR'

Balıkçı esnafı Hasan Doğuş Tunç ise trol ve gırgırlar tarafından avlanan mezgit, tekir ve barbun gibi balıkların yasakla birlikte azaldığını belirtti. Doğuş, "Çanakkale'de av yasağının ardından balık çeşitliliği aynı şekilde devam ediyor. Çanakkale’de bulunan dalyanlar sayesinde çeşitlilik konusunda pek fazla sıkıntı yaşamıyoruz. Çanakkale Boğazı balıkların göç noktası olması nedeniyle balıklar şu aylarda Karadeniz'e doğru göçe başlıyor. Saros, Kilitbahir, Eceabat ve Çardak’ın belli noktalarında bulunan dalyanlar sayesinde çeşitliliği yakalıyoruz. Bunun yanında alamana dediğimiz tekneler, oltacılar, çapariciler, paraketeciler balık tedarikini sağlıyorlar" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÇanakkaleBalık TezgahlarıAv Yasağı
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