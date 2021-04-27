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Baharın gelmesiyle Yörüklerin göçü başladı

Mersin'de Bahşişli Yörükleri, baharın gelmesiyle Karaman’ın Ermenek ilçesinin Barcın Yaylası'na göç yoluna çıktı. Gülnar ilçesinde konaklayan göçerler, Mayıs ayı ortasında Ermenek'e varmayı hedefliyor.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
27 Nisan 2021 Salı 12:36
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Baharın gelmesiyle Yörüklerin göçü başladı

MERSİN - Bahar aylarının gelmesi ve havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte yörükleri göç telaşı sardı. Kış aylarını Gülnar, Silifke, Aydıncık ve Bozyazı ilçelerinin sahil kesiminde geçiren Bahşişli Yörükleri, baharın gelmesiyle Karaman’ın Ermenek ilçesinin Barcın Yaylası'na göç yoluna çıktı. Kış mevsimini Silifke’nin Gökbelen Yaylası'nda geçiren Bahşişli yörüklerinden Yıldız ailesi, bin kadar küçükbaş hayvanıyla 20 gün sürecek 250 kilometrelik göçe başladı. Gülnar ilçesinde konaklayan göçerler, Mayıs ayı ortasında Ermenek'e varmayı hedefliyor.

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Göç yoluna çıkan Mustafa Yıldız (70), "Gökbelen Yaylas'ndan yola çıktık, 20 gün sonra Ermenek Barcın Yaylası'na varmayı hedefliyoruz. Günde ortalama 15 kilometre yol yapıyoruz. Eskiden göçümüz 45 gün sürerdi ancak arazilerin çiftçiler tarafından ekilmesi ile yoldan gitmek zorundayız. Bu göç ettiğimiz gün sayısını düşürdü ancak yoldan gittiğimiz için araçlar tarafından sıkıştırılıyoruz. Rahat bir göç olmuyor eskisi gibi. Barcın'da 6 ay kalıp yaz mevsimini geçireceğiz. Ardından tekrar dönüş yapacağız" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yörüklerin Göçü BaşladıBahar
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