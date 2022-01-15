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Bakan Akar: 44 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesindeki terör saldırısının ardından başlatılan 'cezalandırma operasyonları'nda 44 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
15 Ocak 2022 Cumartesi 10:24
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Bakan Akar: 44 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Akar, PKK'lı teröristlerin Akçakale'de el yapımı patlayıcı (EYP) ile düzenlediği 3 askerin şehit olduğu saldırının ardından başlatılan cezalandırma operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı. Akar, teröristlerin EYP'li saldırısında 3 kahraman Mehmetçiğin şehit olduğunu hatırlatarak, "Hain saldırının ardından belirlenen hedeflere yönelik cezalandırma operasyonları başlattık. Cezalandırma operasyonları sonucunda kahraman Mehmetçik tarafından, son durum itibarıyla, 44 terörist etkisiz hale getirildi. Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Suriye’deki muhataplarımızın mutabakatlar kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz. Sınırlarımızın ötesinden gelen, planlandığını değerlendirdiğimiz saldırıların tahammül sınırlarımızı zorladığını hatta tahammül sınırlarımızı aştığını söyleyebiliriz. Yapılan her saldırının misliyle karşılık bulacağından ve hesabının sorulacağından kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu. 

DHA

Son Güncelleme: 15.01.2022 10:29
Anahtar Kelimeler:
TSKMSBHulusi AkarTerörTeröristOperasyon
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