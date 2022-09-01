Bakan Kirişci balıkçılarla birlikte ‘Vira Bismillah’ diyerek denize açıldı

İSTANBUL - 2022-2023 Su Ürünleri Av Sezonu 1 Eylül itibariyle Kireçburnu Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen törenle başladı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve balıkçılar 'Vira Bismillah' diyerek denize açılarak sezonun ilk siftahını yaptı. Ağlara takılan ilk balıklar palamut, çinekop ve istavrit oldu.



15 Nisan'da balıkların üreme faaliyetlerini gerçekleştirmesi için gırgır ve trol yöntemi ile avcılığa ara verilmişti. 1 Eylül itibariyle yasak kalktı. Sarıyer Kireç Burnu Barınağı'nda 15 Nisan'dan beri balık avlayamayan balıkçılar av sezonu hazırlıklarına bugün öğle saatlerine başladı. Akşam saatlerinde 2022-2023 Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Programı gerçekleşmesinin ardından Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Azizler-S balıkçı gemisine binerek tayfayla birlikte denize açıldı. Bakan Kirişci balıkçılarla denizden ağ topladı, avcılıkla ilgili bilgiler aldı ve yeni sezonun hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Bunun yanı sıra denize atılan ağlara palamut, çinekop ve istavrit balıkları takıldı. Balıkçılara göre yeni sezonun geçen seneye nazaran daha bereketli olması bekleniyor.





"DÜNYADAKİ İNSANLAR İÇİN ÜRETİYOR OLMAK BAMBAŞKA DUYGU"



Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci üretimin güzel bir olay olduğunu ifade ederek, "Millet için hatta sınırları aşarak dünyadaki insanlar için üretiyor olmak bambaşka bir duygu. Şu an burada balıkçılarımızı görüyorsunuz. Bu işi ne kadar zor ve meşakkatli bir ortamda yaptıklarını hep birlikte şahit olduk. Her ne kadar teknoloji onların zorluklarını kolaylaştırıyor olsa da gecenin bu vakti sadece bir seansına şahit oldunuz. Balıkçılar faaliyetlerini gece boyunca sürdürecekler, belki 3-4 kez tekrar edecekler. Allah balıkçılarımızdan razı olsun. Onlar bu vazifeyi ifa ediyorlar. Bunları avlıyorlar ve bizim soframıza beslenme ürünü olarak sunuyorlar" dedi.





Balıkçı Yusuf Girit, “Paydos ettiğimizden beri hep çalıştık. Ağları tamir ediyoruz. Hala bitmedi az kaldı. bu sene deniz zevkli ve bol gözüküyor" dedi.



Balıkçı Mesut Sözer, “Bu seneden beklentimiz yüksek. İnşallah balık fazla olur. Tahminlere göre palamut çok diyorlar. Geçtiğimiz sene hamsi vardı" diye konuştu.



Azizler-S balıkçı gemisi kaptanı Yusuf Topal, “Bu sezonu bereketli olmasını bekliyoruz. Çinekop, hamsi, palamut inşallah bol bir sezon olacak. Bakanımızda bize destek verdi" ifadelerini kullandı.



Balıkçı Emrah Karaduman bu sezon palamutun bol olacağını söyleyerek “İnşallah bol olsun. Sağlıklı ve bereketli bir sezon olsun. Palamuttan sonra hamsi ve çinekopun gelmesini bekliyoruz" dedi.



Gırgır ve trol yöntemi ile avcılık yapacak balıkçılar, 1 Eylül'de Karadeniz, Marmara ve Ege'de, 15 Eylül'de ise Akdeniz'de denizlere açılacak. Denizlerde avcılık faaliyetleri 15 Nisan itibariyle sona erecek.