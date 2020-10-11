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Bakan Soylu paylaştı! O terörist yaklaandı

Şırnak'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda eylem hazırlığındaki terörist, üzerinde el yapımı patlayıcı (EYP) ile yakalandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
11 Ekim 2020 Pazar 11:44
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Bakan Soylu paylaştı! O terörist yaklaandı

Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda il dışından geldiği tespit edilen terör örgütü üyesi Y.B., İpekyolu Caddesi'nde yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı. Teröristin sırt çantasında yapılan aramada EYP ele geçirildi. Y.B.'nin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, sosyal medya hesabından teröristin ve yakalanan patlayıcının fotoğrafını paylaşarak, " Akıllanmayacak mısınız? Ne istiyorsunuz bu ülkenin huzurundan! Bizim aslanlar yine yakaladı, Şırnak’ta terör örgütünün çıyanını" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İçişleri BakanıSüleyman SoyluTerörOperasyonTerörist
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