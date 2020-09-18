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Bakanlıktan 'Halil Sezai' açıklaması

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şarkıcı Halil Sezai'nin komşusu Hüseyin Meriç'i (67) darbetmesiyle ilgili olarak, "Bakanlığımız, kadın, çocuk, engelli ve yaşlılarımıza gösterilen her türlü şiddetin her zaman karşısında olacaktır" açıklaması yaptı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
18 Eylül 2020 Cuma 11:06
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Bakanlıktan 'Halil Sezai' açıklaması

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Hüseyin Meriç'in darbedilmesinin herkesi derinden üzdüğü ifade edilerek, şöyle denildi:

"Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İstanbul İl Müdürlüğümüz, 16.09.2020 tarihinde, ivedi bir şekilde konuyla ilgili inceleme yapmış ve ekiplerimiz, büyüğümüzü evinde ziyaret etmişlerdir. Mağdura, bakanlığımız hizmet modelleri anlatılmış ve kendisine kanuni hakları hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Kendisinin talepleri dahilinde bakanlığımız konuyu takip edecektir. Milli ve manevi değerlerimizle hiçbir şekilde örtüşmeyen ve kabul edemeyeceğimiz bu hadise, toplum vicdanını yaralamıştır. Bakanlığımız, kadın, çocuk, engelli ve yaşlılarımıza gösterilen her türlü şiddetin her zaman karşısında olacaktır."  

DHA

Anahtar Kelimeler:
Halil SezaiKavga
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