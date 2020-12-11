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Bartın Irmağı maviye büründü, balıklar su yüzeyine çıktı

Bartın'da kent merkezinden geçen ırmağın rengi artan kirlilik nedeniyle maviye dönüştü, etrafa yayılan kötü koku rahatsızlık yarattı. Irmaktaki balıkların su yüzüne çıkması dikkat çekti.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
11 Aralık 2020 Cuma 15:01
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Bartın Irmağı maviye büründü, balıklar su yüzeyine çıktı

BARTIN - Bartın Irmağı'ndaki kirlilik artmaya başladı. Geçen günlerde Çağlayan mevkisindeki ırmak yatağındaki suyun köpürmesinin ardından, bu sabah saatlerinde de Gölbucağı Mahallesi Asma Caddesi mevkisinden geçen bölümünde su mavi renge döndü. Kötü kokuların yayıldığı ırmakta, balıkların toplu olarak su yüzüne çıkması dikkat çekti. Köprü üzerinden geçen vatandaşlar ırmağın renginin değişmesine tepki gösterdi. Kent merkezine kadar yayılan kötü kokunun ırmak yatağındaki renk değişikliği sonrasında meydana geldiği öğrenildi. Bartın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri sudan numune alarak kirliliğin sebebini belirlemek için çalışma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bartın IrmağıMaviBartın Irmağı Maviye Büründü
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