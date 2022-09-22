Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 29
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
3.299,95
ALTIN
984,54
DOLAR
18,40
STERLİN
20,86
EURO
18,21
Filyos Belediyesi daire satışı yapacak
Filyos Belediyesi daire satışı...
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü 9 Gemi Adamı kadrosuna sözleşmeli personel alacak
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü 9...
Ordu Üniversitesi 40 Öğretim Üyesi alacak
Ordu Üniversitesi 40 Öğretim...
Afyonkarahisar İli Kılıçarslan Belediyesi sürekli işçi alacak
Afyonkarahisar İli Kılıçarslan Belediyesi...

Bartın’da sağanak; dereler taştı

22 Eylül 2022 Perşembe 15:09
Bartın’da sağanak; dereler taştı

BARTIN’ın Kurucaşile ilçesinde sağanak nedeniyle dereler taştı, çamurlu suyun aktığı denizin rengi değişti.

Kurucaşile ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte Aydoğmuş köyündeki derenin taşması sonucu Çayaltı köyündeki Karadeniz sahil yolu inşaatındaki şantiyeye ait demir atölyesi ve kullanılmayan 1 evi su bastı. Aydoğmuş köyü Dere Mahallesi'nde geçici demir köprü yıkıldı. İl Özel idare ekipleri ise yıkılan köprüde çalışmalara başladı. Dereden akan çamurlu suyla Ovatekkeönü köyünde denizin rengini değişti. Dereden gelen ağaç parçaları kumsala vurdu. Vatandaşlar ise odunları topladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bartında SağanakDereler Taştı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Baraj suları çekildi; eski mahalle ortaya çıktı
Baraj suları çekildi; eski mahalle ortaya çıktı
Erciyes'e mevsimin ilk karı yağdı
Erciyes'e mevsimin ilk karı yağdı
"Doğa uzun zamandır kuraklık sinyalleri veriyor"
"Doğa uzun zamandır kuraklık sinyalleri veriyor"
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans