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Beytüşşebap’ta günde 250 ton kar, 4 kamyonla ilçe dışına taşınıyor

ŞIRNAK Beytüşşebap'ta yoğun yağış sonrası çarşı merkezi ve mahallelerde biriken karların ilçe dışına taşınma işlemine devam ediliyor. Belediye Başkanı Habip Aşan, "4 kamyonla günde yaklaşık 20 sefer yapılarak 250 ton kar atıyoruz. Karayolları ekipleri ve İlçe Özel İdare ekipleriyle koordineli çalışıyoruz" dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
03 Şubat 2021 Çarşamba 11:57
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Beytüşşebap’ta günde 250 ton kar, 4 kamyonla ilçe dışına taşınıyor

ŞIRNAK - Beytüşşebap ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle çarşı merkezinde ve mahallelerde çatıların da temizlenmesiyle kar yığınları oluştu. Trafik akışını da engelleyen ve 2 metreyi geçen kar yığınlarını temizlemek için belediye ekipleri, çalışma başlattı. Karayolları Bölge Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ekiplerinin de desteğiyle kar yığınlarının büyük bölümü temizlendi.

Buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları sürdürülürken, Belediye Başkanı Habip Aşan, ilçe genelinde karla mücadelenin devam ettiğini belirtti. Başkan Aşan, "Bu sene çok yoğun kar yağışı oldu. 4 kamyonla günde yaklaşık 20 sefer yapılarak 250 ton kar atıyoruz. Karayolları ekipleri ve İlçe Özel İdare ekipleriyle koordineli çalışıyoruz. Tuzlama çalışmalarımız sürüyor" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeytüşşebapGünde 250 Ton Kar
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