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Bodrum'da 141 kaÃ§ak gÃ¶Ã§men kurtarÄ±ldÄ±, 16 kaÃ§ak gÃ¶Ã§men yakalandÄ±

15 KasÄ±m 2022 SalÄ± 14:25
Bodrum'da 141 kaÃ§ak gÃ¶Ã§men kurtarÄ±ldÄ±, 16 kaÃ§ak gÃ¶Ã§men yakalandÄ±

MUÄžLA'nÄ±n Bodrum ilÃ§esinde Yunanistan unsurlarÄ±nca TÃ¼rk kara sularÄ±na geri itilen 141 kaÃ§ak gÃ¶Ã§men kurtarÄ±ldÄ±. Yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla baÅŸka Ã¼lkelere gitmeye Ã§alÄ±ÅŸan 16 kaÃ§ak gÃ¶Ã§men ise yakalandÄ±.

Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±, 11- 13 KasÄ±m tarihleri arasÄ±nda Bodrum aÃ§Ä±klarÄ± ile GÃ¶recek AdasÄ±'nda fiber tekne, balÄ±kÃ§Ä± teknesi, can salÄ± ve lastik bot iÃ§erisinde bir grup kaÃ§ak gÃ¶Ã§men olduÄŸu bilgisi aldÄ±. Ekipler, Yunanistan unsurlarÄ±nca TÃ¼rk kara sularÄ±na geri itilen Bodrum aÃ§Ä±klarÄ±ndaki fiber teknedeki 9, can salÄ±ndaki 10, lastik bottaki 33, balÄ±kÃ§Ä± teknesindeki 84 ve GÃ¶recek AdasÄ±'nda da 5 olmak Ã¼zere toplam 141 kaÃ§ak gÃ¶Ã§meni kurtardÄ±.

Ã–te yandan ekipler, 12 KasÄ±m gÃ¼nÃ¼ saat 23.45'te Bodrum aÃ§Ä±klarÄ±nda lastik botta bir grup kaÃ§ak gÃ¶Ã§men olduÄŸu bilgisini aldÄ±. BÃ¶lgeye ulaÅŸan ekipler, yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla baÅŸka Ã¼lkelere gitmeye Ã§alÄ±ÅŸan 16 kaÃ§ak gÃ¶Ã§meni yakaladÄ±.

KÄ±yÄ±ya Ã§Ä±karÄ±lan toplam 157 kaÃ§ak gÃ¶Ã§men, iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan Ä°l GÃ¶Ã§ Ä°daresi MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™ne teslim edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BodrumKaÃ§ak GÃ¶Ã§men
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