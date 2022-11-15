Bodrum'da 141 kaÃ§ak gÃ¶Ã§men kurtarÄ±ldÄ±, 16 kaÃ§ak gÃ¶Ã§men yakalandÄ±

MUÄžLA'nÄ±n Bodrum ilÃ§esinde Yunanistan unsurlarÄ±nca TÃ¼rk kara sularÄ±na geri itilen 141 kaÃ§ak gÃ¶Ã§men kurtarÄ±ldÄ±. Yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla baÅŸka Ã¼lkelere gitmeye Ã§alÄ±ÅŸan 16 kaÃ§ak gÃ¶Ã§men ise yakalandÄ±.



Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±, 11- 13 KasÄ±m tarihleri arasÄ±nda Bodrum aÃ§Ä±klarÄ± ile GÃ¶recek AdasÄ±'nda fiber tekne, balÄ±kÃ§Ä± teknesi, can salÄ± ve lastik bot iÃ§erisinde bir grup kaÃ§ak gÃ¶Ã§men olduÄŸu bilgisi aldÄ±. Ekipler, Yunanistan unsurlarÄ±nca TÃ¼rk kara sularÄ±na geri itilen Bodrum aÃ§Ä±klarÄ±ndaki fiber teknedeki 9, can salÄ±ndaki 10, lastik bottaki 33, balÄ±kÃ§Ä± teknesindeki 84 ve GÃ¶recek AdasÄ±'nda da 5 olmak Ã¼zere toplam 141 kaÃ§ak gÃ¶Ã§meni kurtardÄ±.



Ã–te yandan ekipler, 12 KasÄ±m gÃ¼nÃ¼ saat 23.45'te Bodrum aÃ§Ä±klarÄ±nda lastik botta bir grup kaÃ§ak gÃ¶Ã§men olduÄŸu bilgisini aldÄ±. BÃ¶lgeye ulaÅŸan ekipler, yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla baÅŸka Ã¼lkelere gitmeye Ã§alÄ±ÅŸan 16 kaÃ§ak gÃ¶Ã§meni yakaladÄ±.



KÄ±yÄ±ya Ã§Ä±karÄ±lan toplam 157 kaÃ§ak gÃ¶Ã§men, iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan Ä°l GÃ¶Ã§ Ä°daresi MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™ne teslim edildi.