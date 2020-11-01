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Burhan Kuzu hayatını kaybetti

KORONAVİRÜS yakalanan anayasa hukukçusu ve AK Parti eski milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu vefat etti.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
01 Kasım 2020 Pazar 08:25
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Burhan Kuzu hayatını kaybetti

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden üç dönem AK Parti'de milletvekilliği yapan anayasa hukukçusu Prof. Dr. Burhan Kuzu’nun tedavi gördüğü Medipol Mega Üniversite Hastanesi de açıklamada bulundu. 

Hastaneden yapılan yazılı açıklamada,”Hastanemizin yoğun bakımında bir süreden beri COVID-19 nedeniyle tedavi görmekte olan 22, 23 ve 24. Dönem Milletvekili ve Anayasa Komisyonu eski başkanı Sayın Burhan Kuzu, yoğun çabalara rağmen kurtarılamayarak bu gece sabaha karşı saat 04:00’da vefat etmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.” ifadelerine yer verdi

DHA

Son Güncelleme: 01.11.2020 08:47
Anahtar Kelimeler:
AK PartiMilletvekiliProf.Dr. Burhan KuzuVefat
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