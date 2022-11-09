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Bursa'da Suriye uyruklu ailenin evinde yangın: 8'i çocuk, 9 ölü

09 Kasım 2022 Çarşamba 16:26
Bursa'da Suriye uyruklu ailenin evinde yangın: 8'i çocuk, 9 ölü

BURSA - Bursa'da 4 katlı binanın 2'nci katında sobadan çıkan yangında hayatını kaybeden Suriye uyruklu Amina Eltaha Elmuse ile çocukları Yasir, Muhammed, Ahmed, Gerem, Merem ve Ali Aljasem ile yeğenleri Ahmed ve Ali El Cesim kardeşler için Mihraplı Camii’nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenazeye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş, kent protokolü ve ölenlerin yakınları katıldı. 9 kişi için ayrı ayrı olmak üzere toplam 9 kez cenaze namazı kılındı.

Bakan Soylu, cenaze namazını, yangında 6 çocuğunu, eşini ve iki yakınını kaybeden Husseın Aljasem ile yan yana kıldı. Soylu, acılı babaya baş sağlığı diledi. Kılınan namazın ardından Bakan Soylu da bir tabuta omuz verdi. Cenazeler toprağa verilmek üzere Erdoğanköy Mezarlığı'na götürüldü.



'ALLAH KİMSEYİ MAZLUMLUKLA İMTİHAN ETMESİN'

Cenaze namazının ardından açıklama yapan Bakan Soylu, "Kimisi yangından kimisi de duman etkilenmesi sonrası 9 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Allah cennetiyle buluştursun, 8'i sabiydi, çocuktu. Birisi yetişkin, 6'sının annesi, 1 yaşından 11 yaşına kadar. Büyük bir imtihan, büyük bir sınav. Aileleri için büyük bir sınav. Allah kimseyi mazlumlukla imtihan etmesin. Bu çocuklar için ve kaderi bu çocuklara benzeyen çocuklar için biz babaları olarak bırakın ülke yöneticisini, devlet yöneticilerini babaları olarak elimizden gelen sorumluluğu yerine getirmeliyiz. Çok etkilendiğimi söylemek isterim, hepimiz etkilendik. İnanın ifade etmekte zorlanıyorum. Allah rahmet eylesin, Allah cennetiyle buluştursun, bizi onlara mahcup etmesin inşallah" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Suriye Uyruklu AileBursa
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