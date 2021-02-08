Çakıcı’dan Boğaziçi Üniversite’si Rektörüne Çağrı

Sayın Rektör’e şunu hatırlatmak isterim, Lütfen! sakın istifa etmeyiniz.

#BoğaziçiÜniversitesi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atanan Melih Bulu'nun istifa etmesini isteyenlerin üzerine yapılan eylemler 1 aydır devam ederken son zamanlarda gündemden hiç düşmeyen #AlaattinÇakıcı danışmanı Gazeteci Ferhat Aydoğan aracılığı ile kendi sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Çakıcı’nın Yaptığı Açıklama Şöyle…!

Günlerdir ülkemizde Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili batı kaynaklı provokatif eylemler düzenlenmektedir. Geçmişe döndüğümüzde Amerikalı misyonerler tarafından Osmanlı coğrafyasında eğitim adı altında Amerikan kolejleri açılmıştır. 1863 İstanbul Robert kolejini Dr.CYRUS HAMLIN açmıştır. 1878 Elazığ Harput’ta Amerikan koleji protestan faaliyetlerinde yörenin gayrimüslim Osmanlı tebaasını da devşirmek için kurulmuştur. 1886’da Merzifon ABD kolejini kuranlar yine protestanlık faaliyetleri yürütürken, Ermeni Taşnak örgütünü Karadeniz’de örgütlemiştir.

1866 Suriye ABD kolejini Lübnan’da DANIEL BLISS protestanlık faaliyetlerinde bulunarak Osmanlı’yı zor durumlara sokmak için kurulan bu fesat yuvalarını aziz milletimiz lütfen biraz araştırsın.

1863-1971 arası 100 yılı aşkın Amerikalı misyonerler tarafından yönetilmiştir.

Robert koleji mezunları, bir damarı hep ABD ekseninde olmuştur. Boğaziçi Üniversitesi aynı ekolün devamı olarak YÖK’e bağlanmıştır.

İkinci Dünya Savaşı sonrası soğuk savaş döneminden günümüze kadar, üst akıl,batı ve ABD ortadoğu İslam dünyası asıl en büyük hedefleri olan Türkiye’nin üzerinde bypass yapıp, ülkemizi bölmek için her türlü terör örgütlerini kullanarak Irak’ta, Suriye’de, Güneydoğu’da, Doğu Akdeniz’de 37 yıldır başaramadılar ve başaramayacaklar. Muhalefet HDP, PKK’lı DHKP-C’li sempatizanları, Boğaziçi Üniversitesi’nde, İstanbul’un değişik yerlerinde ve Türkiye genelinde faaliyetleri yürütmektedirler.

Devletimizin teminatı olan, Devletimizin kurumları ve Cumhur ittifakına zarar vermek için, Rektör’ü istifaya davet etmektedirler. Sayın Rektör’e şunu hatırlatmak isterim,

Lütfen ! sakın istifa etmeyiniz.

İstifa ederseniz bu terörist eylemcilerin önünü açarsınız. Bu kutlu ittifakta gedik açmaya hakkınız yok. Arkanızda Türkiye cumhuriyeti devletinin ve aziz milletimizin olduğunu unutmayınız. Devletine, aziz milletine gönül vermiş tüm duyarlı Türk vatandaşları devletinin ve cumhur ittifakının yanında olmalıdır.

Kamuoyuna saygılarımla arz ederim Alaattin Çakıcı