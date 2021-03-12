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'Çok yüksek riskli' Aksaray’da, minibüslerde HES kodu sorgulaması

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı tabloya göre, 'çok yüksek riskli il' olarak kırmızı kategoride yer alan Aksaray’da, zabıta ekiplerince şehir içinde yolcu taşımacılığı yapılan minibüslerde de HES kodu sorgulaması gerçekleştiriliyor.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
12 Mart 2021 Cuma 15:41
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'Çok yüksek riskli' Aksaray’da, minibüslerde HES kodu sorgulaması

AKSARAY - 'Çok yüksek riskli' il olan Aksaray'da, kırmızı kategoride yer alındığı için koronavirüs tedbirleri artırıldı. Aksaray Belediyesi zabıta ekipleri, salgının yayılım hızını azaltmak ve ortadan kaldırmak için şehir içi ulaşımda kullanılan minibüslerde HES kodu kontrollerine başladı. Minibüs sürücüleri de yönetmeliklere uygun olarak yolcu taşımaları için belediye ekiplerince uyarıldı. Yapılan HES kodu sorgulamaları ile koronavirüs tanısı koyulan ya da temaslısı durumunda olanlar, halk sağlığını riske atmamaları için tespit ediliyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
HES Kodu Sorgulamaçok Yüksek RiskliAksaray
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