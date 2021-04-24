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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştü.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
24 Nisan 2021 Cumartesi 09:11
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüştü

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; liderler, ikili ilişkilerin stratejik doğası ve karşılıklı çıkar ilişkileri temelinde iş birliğinin genişletilmesi amacıyla birlikte çalışmanın önemi hususlarında mutabık kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'nün ABD'deki varlığı ve ABD'nin Suriye'de PKK- PYD terör örgütüne verdiği destek gibi konuların çözüme kavuşturulmasının, Türk- Amerikan ilişkilerinin daha ileri seviyelere taşınması için önemli olduğunu ifade etti.

İki lider, haziran ayında düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nin marjında görüşme konusunda anlaşmaya vardı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıRecep Tayyip ErdoğanABDBaşkanJoe Biden
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