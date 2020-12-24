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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Noel mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hristiyanlık inancına mensup vatandaşların 24 Aralık Noel Yortularını yayımladığı mesajla kutladı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
24 Aralık 2020 Perşembe 10:47
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Noel mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajında, "Hristiyan inancına mensup vatandaşlarımızı Noel yortuları dolayısıyla en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Yaşadığımız topraklar bin yıllardır barışın ve huzurun, emin insanların yurdu olmuş; din, dil, ırk, mezhep ayrımı gözetilmeden saygı ve sevginin esas alındığı kadim bir medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bu eşsiz kadim medeniyetin mensupları olarak bizler, bölgemizdeki farklı kültürleri eşsiz bir zenginlik, medeniyet mozaiğimizin nadide parçaları olarak telakki ediyoruz. Tarih boyunca kurduğumuz devletlerde nasıl bir ve beraber yaşayıp topraklarımızı kalkındırdıysak, bugün ve gelecekte de farklılıklarımızı zenginlik görüp, karşılıklı saygıyla geleceğimizi daha müreffeh olacak şekilde inşa etmeye azmedeceğiz. Hristiyanlığın farklı mezhep, gelenek ve kiliselerine bağlı Hristiyan vatandaşlarımızın, kendi inançları doğrultusunda kutladıkları Noel yortularının, Türkiye'deki dayanışma ikliminin gelişmesine vesile olmasını temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Hristiyan vatandaşlarımız olmak üzere, tüm Hristiyan aleminin Noel yortusunu bir kez daha tebrik ediyor, huzur, mutluluk ve esenlikler diliyorum." ifadeleri yer aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıR.Tayyip ErdoğanNoelMesaj
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