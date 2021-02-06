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Dağcılar, gece Ağrı Dağı zirvesine tırmanacak

Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar ve dağcılar, Ağrı Dağı'ndaki zorlu tırmanışa devam ediyor. Bugün 4 bin 100 metre yüksekliğindeki kampa ulaşmaya çalışacak dağcılar, hava şartlarına göre gece zirveye tırmanacak.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
06 Şubat 2021 Cumartesi 14:09
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Dağcılar, gece Ağrı Dağı zirvesine tırmanacak

AĞRI - Doğubayazıt ilçesinde perşembe günü yapılan törenin ardından Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar ve beraberindeki dağcılar, cuma sabahı 2 bin 200 metre rakımdaki Çevirme köyünden başladıkları tırmanışı sürdürüyor. Dün akşam saatlerinde 3 bin metredeki kampa ulaşan dağcılar, geceyi burada geçirdi. Hızı yaklaşık 70 kilometreye ulaşan fırtınada Ağrı Dağı'nda bu sabah da tırmanışa devam eden dağcılar, akşam saatlerinde 4 bin 100 metredeki kampa ulaşacak. Burada bir süre mola verecek dağcılar, daha sonra hava şartlarının uygun olması durumunda 5 bin 137 metre olan zirveye tırmanacak. Zirvede Türk bayrağı açacak olan dağcılar, pazar günü dönüşe geçecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ağrı DağıDağcılarZirve
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