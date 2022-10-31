Denizler ve kÄ±yÄ±lardan 180 bin ton atÄ±k toplandÄ±

ANKARA - Ã‡evre, Åžehircilik ve Ä°klim DeÄŸiÅŸikliÄŸi BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan, 'SÄ±fÄ±r AtÄ±k Mavi' hareketiyle baÅŸlatÄ±lan 'Deniz Ã‡Ã¶pleri Ä°l Eylem PlanlarÄ±' kapsamÄ±nda, deniz yÃ¼zeyi, dibi ve kÄ±yÄ±lardan yaklaÅŸÄ±k 180 bin ton atÄ±k toplandÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.



BakanlÄ±ktan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re; 'Deniz Ã‡Ã¶pleri Ä°l Eylem PlanlarÄ±nÄ±n HazÄ±rlanmasÄ± ve UygulanmasÄ± Genelgesi', Resmi Gazete'nin 10 Haziran 2019 tarihindeki sayÄ±sÄ±ndaÂ yayÄ±mlandÄ±. Genelge kapsamÄ±nda, denize kÄ±yÄ±sÄ± olan 28 ilde 5 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na eylem planlarÄ± oluÅŸturuldu. 'SÄ±fÄ±r AtÄ±k Mavi' hareketiyle baÅŸlatÄ±lan 'Deniz Ã‡Ã¶pleri Ä°l Eylem PlanlarÄ±'nda bugÃ¼ne kadar toplam yaklaÅŸÄ±k 180 bin ton atÄ±k toplandÄ±. SayÄ±nÄ±n, 135 bin tonunu plastik atÄ±klar oluÅŸturdu. AyrÄ±ca, koylarÄ±n sÃ¼rekli temiz tutulmasÄ± amacÄ±yla 2 deniz sÃ¼pÃ¼rgesiÂ Marmaris ve Fethiye koylarÄ±nda gÃ¶revlendirildi. Temmuz 2022'de gÃ¶reve baÅŸlayan deniz sÃ¼pÃ¼rgelerinin topladÄ±ÄŸÄ± 13 bin 121 kilogram Ã§Ã¶p bertaraf edildi.Â