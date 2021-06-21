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Doğa tutkunları, Tunceli'nin saklı cennetinde

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
21 Haziran 2021 Pazartesi 15:22
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Doğa tutkunları, Tunceli'nin saklı cennetinde

TUNCELİ - Tunceli'de dağlık ve meşe ağaçlarının arasında şelale ile doğal havuzların bulunduğu 'saklı cennet' olarak bilinen bölge, doğa tutkunlarının ilgi odağı oldu.

Tunceli'nin Ovacık, Çemişgezek ve Hozat ilçeleri üçgeninde dağlar ile meşe ağaçlarının arasında kalan bölge doğa tutkunlarından ilgi görüyor. Bölgeye gelenler, yaklaşık 5 kilometrelik yolculuğun ardından ulaştıkları saklı cennete, meşe ağaçları ve dağların arasında 20 metreden dökülen şelale ile alt kısımda akıntıyla oluşan 3 metre derinliğindeki doğal havuzda yüzerek serinledi. Metrelerce yüksekten doğal havuza atlayan adrenalin tutkunları ise, renkli görüntüler oluşturdu.

'DOĞAL BİR AKVARYUM HİSSİ VERİYOR'

Şelalenin oluşturduğu oyuğun, doğal bir akvaryuma benzediğini ifade eden doğasever Vedat Coşkun, "Tunceli doğal güzellikleri ile ön plana çıkan bir şehir. Biz de kent merkezinden buraya 2 saatlik araba yolculuğu ve bir saatlik doğa yürüyüşünün ardından ulaştık. Burası saklı bir cennet. 20 metreden şelale akıyor, döküldüğü yerde dev oyuklar oluşturmuş. İçinde balık da var. Sanki bir akvaryumun içerisine girmiş, balıklarla yüzüyorsunuz hissi veriyor insana. Hava aşırı sıcak olunca, burada yüzerek keyifli anlar yaşıyoruz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Doğa TutkunlarıTunceliSaklı Cennet
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