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"Dünyada yangınlarda İHA’ları kullanan ikinci ülkeyiz"

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
24 Eylül 2021 Cuma 14:20
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"Dünyada yangınlarda İHA’ları kullanan ikinci ülkeyiz"

İSTANBUL - Orman Genel Müdürlüğü (OGM), bu yıl dördüncüsü düzenlenen TEKNOFEST’e ilk kez katıldı. Özellikle orman yangınlarının önlenmesi ve erken müdahale edilmesi konusunda yerli ve yabancı en güncel teknolojileri kullandıklarını söyleyen Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey,  “Türkiye, yangınlarda İHA’ları kullanan ülke sıralamasında dünyada ikinci,  Avrupa’da ise birinci” dedi.  Karacabey, yangının haber alınması ile müdahile edilme süresini 40 dakikadan 12 dakikaya düşürdüklerine de dikkat çekti.


 

Türkiye'nin ilk ve tek İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor. Orman Genel Müdürlüğü (OGM), etkinlik alanında kurduğu standında ziyaretçilerini ağırlıyor.


 

DEPREM VE RÜZGAR SİMÜLASYONU İLK KEZ SERGİLENDİ


 

Festivalde orman yangınlarında kullandığı İHA (Bayraktar), komuta helikopterleri, arazözler, su tankerleri, insansız kuleler, karar destek sistemi, araç takip sistemi (Arvento) ve Yangın-Cell gibi sahip olduğu teknolojileri sergileyen OGM Genel Müdürü Bekir Karacabey, bu yıl geliştirilen ve depremlerin ormanlara olan etkilerini simüle eden ‘deprem simülasyonu' ile rüzgarların etkisini gösteren ‘'rüzgâr simülasyonu'' ilk defa festivalde gösterildiğini vurguladı.


 

“TEKNOLOJİ EN İYİ ŞEKİLDE KULLANAN KAMU KURUMLARINDAN BİRİYİZ” 


 

Özellikle orman yangınlarının önlenmesi ve erken müdahale edilmesi konusunda yerli ve yabancı en güncel teknolojileri kullandıklarını aktaran Karacabey, “Orman Genel Müdürlüğü 182 yıllık bir teşkilat. Kurumumuz günün değişen şartlarına uygun olarak kendini sürekli yenilemekte. Teknoloji en iyi şekilde kullanan kamu kurumlarından biriyiz. Orman Gemel Müdürlüğü olarak Teknofeste ilk defa katılıyoruz. Burada yangın yönetim aracı, yangın söndürme aracı, helikopter ve diğer tanıcı araçlarımız var. Orman yangınlarının gözetlenmesi, haber alınması ve müdahalede İHA’ları kullanıyoruz. İHA’ları orman yangınlarının gözetleme ve yönetiminde kullanmada dünyada ikinci Avrupa’da birinci sıradayız” diye konuştu.  


 

“YANGININ HABER ALINMASI İLE MÜDAHİLE EDİLME SÜRESİNİ 40 DAKİKADAN 12 DAKİKAYA DÜŞÜRDÜK” 


 

Havadan gözletme sistemleri ile oluşan yangınları anında haber aldıklarını söyleyen Karacabey, “Haber almayı ve araçların olay yerine intikalini tamamen insan müdahalesinden çıkarmak için çalışmalarımız var. İHA’nın tespit görüntüler anında alarm olarak yangın araçlarının ekranlarına düşecek. Herhangi bir talimat beklemeden yangın yerine müdahile edilecek. Yangının haber alınması ile müdahile edilme süresini 40 dakikadan 12 dakikaya düşürdük. Ormanlarının sağlığını izlenmesi çalışmalarımız var. Orman Bilgi Sistemi projemiz var” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Orman Genel MüdürlüğüYangınlarİHA
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