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Edirne'de az sayıda balığın geldiği tezgahlardaki fiyatlar yüksek bulundu

01 Eylül 2022 Perşembe 15:41
Edirne'de az sayıda balığın geldiği tezgahlardaki fiyatlar yüksek bulundu

EDİRNE - 1 Eylül itibarıyla denizlerde av yasağının kalkmasıyla Edirne'de Balıkpazarı Caddesi'ndeki esnafın tezgahı balıkla buluştu. 5 aylık aranın ardından halk taze balık için tezgahlara koştu. Hamsinin 80, palamudun 85, mezgidin 100 liradan alıcı bulduğu balıkçılardaki fiyatlar pahalı bulundu.

İç sularda, 1 Nisan itibarıyla başlayan av yasağı, 5 ayın ardından sona erdi. Balıkçılar, 'Vira Bismillah' diyerek denizlere açılırken, halk da balık almak için tezgahlara koştu. Yasağın kalkışının ilk gününde oluşan talep yoğunluğu Edirne'de Balıkpazarı'ndaki tezgahlarda balık sayısını azalttı. Hamsinin kilosunun 80 lira, palamudun 85, mezgidin ise 100 liradan alıcı bulduğu tezgahlara gelenlerin çoğu, fiyatları yüksek buldu.

'AZ ÇIKTIĞI İÇİN PAHALI'

Balıkçı Münir Paker, fiyatların balık sayısının azlığı nedeniyle pahalı olduğunu belirterek, "Balık bol denildi ama umduğumuz gibi çıkmadı. 80 liraya hamsi satıyoruz. Az çıktığı için şu anda pahalı. Bu hiç iyi bir fiyat değil. Vatandaşımızın en çok yediği bir hamsi var, o da 80 lira. Sadece bakıp geçiyorlar şu an. Çok özenen alıyor" dedi.

'İLERLEYEN GÜNLERDE FİYATLAR DÜŞECEKTİR'

Balıkçı Yusuf Çimen de ileriki haftalarda balığın bollaşmasıyla fiyatların düşmesini beklediklerini söyleyerek, "Bugün sezonumuz başladı, 'Vira Bismillah' dedik. Gece 12 itibarıyla tekneler denize açıldı. Fiyatlar bugün biraz yüksek, çünkü ilk gün ve balık az. Önümüzdeki hafta fiyatlar düşecektir, umudumuz şu anda hamsi ve palamutta. Hamsi ve palamut kendini gösterdi, önümüzdeki günlerde bolluk artacaktır. Şu an vatandaşlarda da heyecan var. Nisan ayından beri vatandaş balığı özledi 5 aydır. Artık özlem bitti" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
EdirneBalık Fiyatları
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