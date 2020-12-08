Eski Turizm Bakanı Gürpınar için TBMM'de cenaze töreni

ANKARA - TBMM'de gerçekleşen cenaze törenine; İrfan Gürpınar'ın ailesi ve yakınları ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, TBMM İdare Amiri Mehmet Göker, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ile milletvekilleri ve Meclis personeli katıldı. Gürpınar'ın cenazesi, öğle namazı sonrası Abdurrahman Karamanlıoğlu Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.



18, 19 ve 20'nci Dönem CHP Kırklareli Milletvekili olarak Meclise giren Gürpınar, 50 ve 52'nci Hükümet'te Turizm Bakanı olarak görev yürüttü. Gürpınar, evli ve bir çocuk babasıydı.