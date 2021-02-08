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Eskişehir’de yürüyüş ve basın açıklamaları 15 gün yasaklandı

Eskişehir Valiliği, kentte yapılacak her türlü açık hava toplantısı, yürüyüş, oturma eylemi ve basın açıklamalarının 15 gün süreyle yasaklandığını açıkladı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
08 Şubat 2021 Pazartesi 13:33
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Eskişehir’de yürüyüş ve basın açıklamaları 15 gün yasaklandı

ESKİŞEHİR - Eskişehir Valiliği’nin internet sitesinden yapılan açıklamada, jandarma bölgesi dahil olmak üzere kentte basın açıklaması ve açık hava toplantılarının 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi. Açıklamada, “İlimiz genelinde (jandarma sorumluluk bölgeleri dahil olmak üzere) valilik ve kaymakamlıklarca açık alanlarda düzenlenmesi uygun görülenler ve kamu kurumlarının resmi bayram, önemli günler kapsamındaki asgari katılımla düzenlenen etkinlikleri, siyasi partilerin icra-i zorunluluk gerektiren yönetim faaliyetleri kapsamında kongre ve genel kurulları ile ekonomik çıkar elde etmek amacıyla düzenlenecek ticari faaliyetler haricinde, ilimizdeki açık alanlarda yapılması planlanan, her türlü açık hava toplantısı, yürüyüş, oturma eylemi, insan zinciri,  basın açıklaması, imza kampanyası, toplanma daveti içeren bildiri dağıtımı, afiş/pankart asma, protesto gösterileri vb. eylem/etkinliklerin belirtilen amaçlar doğrultusunda 8 Şubat 2021 tarihinden geçerli olmak üzere 15 gün süreyle yasaklanması kararı alınmıştır” denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EskişehirYürüyüşBasın AçıklamasıYasak
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