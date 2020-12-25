Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 16
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1436
ALTIN
456.521
DOLAR
7.5516
STERLİN
10.0959
EURO
9.1891
Proje Teknik Elemanı Alınacak
Proje Teknik Elemanı Alınacak
100 Adet S plaka serisi 30 yıl süreli kiraya verilecektir
100 Adet S plaka...
242 öğretim üyesi alınacak
242 öğretim üyesi alınacak
55 feribot kiraya verilecek
55 feribot kiraya verilecek

Gaziantep'in kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü kutlandı

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümü, törenle kutlandı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
25 Aralık 2020 Cuma 15:51
0 Okunma
Gaziantep'in kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü kutlandı

GAZİANTEP - Kentteki kutlamalar, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla başladı. Buradaki törene; Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, milletvekilleri, STK temsilcileri ile öğrenciler katıldı. İstiklal Marşı'nın okunduğu törende Vali Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Tuğgeneral Hacı Halil Osma meydanda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Buradaki törenin ardından katılımcılar ziyarete açılan 25 Aralık Panorama Müzesini dolaştı. Müzenin hafızaların tazelenmesi açısından önemli olduğunu ifade eden Vali Davut Gül, "Antep savunmasının ruhunun yaşanması ve yaşatılması lazım" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Gaziantep'in insanı ile tarihi ile övündüklerini belirterek, "Geleceğimiz çok daha aydınlık olacak, çok daha güzel olacak, çok daha sağlıklı olacak. Ecdadımızı rahmetle ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun mekanları cennet olsun. Rahat uyusunlar. Türkiye emin ellerde, Gaziantep emin ellerde. Onların torunları şanlı şerefli tarihine sahip çıkıyor ve geleceğe imza atıyor" diye konuştu.

Törene katılanlar daha sonra kortej eşliğinde Şehitler Abidesi'ne yürüdü. Burada da tören mangası tarafından yapılan saygı atışının ardından şehitler için dua edildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Gaziantepin Kurtuluşunun 99uncu Yıl DönümüKutlamaGaziantep
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsmet İnönü, 47'nci ölüm yıl dönümünde anıldı
İsmet İnönü, 47'nci ölüm yıl dönümünde anıldı
Türkiye’yi yeşil ağlarla örüyoruz
Türkiye’yi yeşil ağlarla örüyoruz
Filyasyon ekipleri, yoğun kara rağmen virüsün izini sürüyor
Filyasyon ekipleri, yoğun kara rağmen virüsün izini sürüyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans