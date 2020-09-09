Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri unutuldu

GAZİANTEP - Vaka sayısındaki artışla dikkat çeken Gaziantep'te, meskenler hariç tüm alanlarda takılması zorunlu olduğu halde sokakta maskesiz dolaşanlar görüldü. Bazı kişilerin ise maskeleri çenelerinde tuttuğu ya da koluna taktığı gözlendi. Kentin en işlek caddelerinden Karagöz ve Gaziler'de sosyal mesafe kuralının da ihlal edilmesi dikkat çekti. Çarşıda alışveriş yapanlar, tedbirlerin artırılmasının yerinde karar olduğunu belirtirken, esnaf da vatandaşı kurallara uymaları için sürekli uyardıklarını söyledi. Zabıta ekipleri, denetim yaptıkları caddelerde maskesiz dolaşanları uyardı.