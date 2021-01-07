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Genç İş Adamı Umutcan Aksoy'dan İhtiyaç Sahiplerine Yardım

Ünlü İş Adamı Mehmet Şirin Aksoy’un Oğlu Umutcan Aksoy’dan Umut Dolu Projeler                          

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
07 Ocak 2021 Perşembe 10:27
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Genç İş Adamı Umutcan Aksoy'dan İhtiyaç Sahiplerine Yardım

İş adamı Mehmet Şirin Aksoy’un oğlu olan Umutcan Aksoy hukuk okuyarak geleceğin savcısı olma yolunda ilerlerken, birçok projelere de imza atarak genç iş adamı olma yolunda Türkiye’de zirve yaptı.

Adana’da ikamet eden Mardinli hayırsever genç iş adamı Umutcan Aksoy, en son olarak dostlarınında fikirlerini alarak, ailesinin gücü ile geçtiğimiz günlerde ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere çok sayıda gıda, yakacak ve çocuklara kıyafet yardımı yaptı.

‘’Ezgin halk insanlarına kendimi adamamdır''

Umutcan Aksoy; Başarılı bir insan olmadan ziyade, değerli bir insan olmaya çalıştım ‘’Başarılı bir insan, hayattan verdiğinden fazlasını alır, değerli bir insan ise hayattan aldığından fazlasını verir. Hayatımda önemle değer verdiğim bir yapım vardır, oda ezgin halk insanlarına kendimi adamamdır. 


‘’Motive oluyorum''

Hukuk okuduğum için bazen yakın çevrem Avukat Bey, Savcı Bey diye hitap ediyorlar. Bu beni aksine mutlu ediyor, çünkü hukuk biraz ağır dersler olduğu için, motive oluyorum.


‘’Her daim yolumu doğru ve düzgün bir şekilde çizdim''

En son olarak geçtiğimiz günlerde yaptığımız yardımlar, aslında burada pek bir şey söylemek istemiyorum ama dediğim gibi ezgin insanlara kendimi adadım, bu tür yardımlarımız ömrümün yettiğince devam edecektir, ben aile büyüklerimden aldığım örf ve adet ile ilerleyerek her daim yolumu doğru ve düzgün bir şekilde çizdim.

Üzerinde durduğum birçok projem daha var, inşallah bunları ilerleyen zamanlarda da basın ile tanıştıracağım. 

Aynı zamanda dün itibarı ile Adana’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 93. Yıl dönümü olan 5 Ocak tarihi, başta tüm Adanalılar olmak üzere milletimizin bir bayramıdır, bütün Adanalı hemşerilerimin de bayramını kutluyorum.

Haber/Kaynak: Gazeteci Ferhat Aydoğan

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Son Güncelleme: 07.01.2021 10:32
Anahtar Kelimeler:
GENÇ İŞ ADAMI UMUTCAN AKSOYDAN İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YARDIM
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