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Hakkari'de fırtına; çatılar uçtu, 20 küçükbaş öldü

Hakkari'nin Derecik ilçesinde, sabah erken saatlerde etkili olan yağmur ve fırtına nedeniyle ev ile ahırların çatıları uçarken, 20 küçükbaş öldü.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
17 Şubat 2021 Çarşamba 13:16
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Hakkari'de fırtına; çatılar uçtu, 20 küçükbaş öldü

HAKKARİ - Hakkari'nin Irak sınırındaki Derecik ilçesinde günlerdir sıcak ve güneşli hava etkili olurken, bugün sabah saatlerinden itibaren yağmur ve şiddetli rüzgar başladı. Yağış ve fırtına, Yeşilova köyünde ev ve 6 ahırın çatılarının uçmasına neden oldu. Fırtınanın uçurduğu çatı ve devirdiği duvarlar nedeniyle de 20 küçükbaş öldü. Merkez ve merkeze bağlı Akdamer köyünde ise fırtınada birçok ev, iş yeri ve ahır hasar gördü. Yeşilova köyünde hayvanlarını yıkıntılar arasından kurtarmaya çalışanlar, yetkililerden yardım istedi. 

Öte yandan yağmur ve fırtına, elektrik iletim hatlarına da zarar verdi. Fırtınanın kopardığı iletim hatları nedeniyle ilçenin birçok köyüne elektrik verilemediği, ekiplerin meydana gelen arızaları onarmak için yoğun çalışma başlattıkları belirtildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
HakkariFırtınaçatılar Uçtu
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