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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kış, Derecik ilçesinde bahar yaşanıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, kalınlığı 1 metreyi bulan kar yerde kalmaya ve soğuk hava ise etkili olmaya devam ederken, Derecik ilçesinde ise bahar havası yaşanıyor. Hava sıcaklığının 10 dereceyi geçtiği Derecik'te besiciler, hayvanlarını meralarda otlatırken, çocuklar da top oynayarak eğleniyor.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
08 Şubat 2021 Pazartesi 13:24
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kış, Derecik ilçesinde bahar yaşanıyor

HAKKARİ - Hakkari kent merkezine 200, Yüksekova ilçesine ise yaklaşık 120 kilometre uzaklıkta bulunan, Irak sınırının sıfır noktasındaki Derecik ilçesinde, son yılların en sıcak şubat ayı yaşanıyor. Yüksekova'da kalınlığı 1 metreyi bulan kar yerde kalmaya ve soğuk hava ise etkili olmaya devam ederken, Derecik'te yaşayanlar ise güneşli havada günü geçiyor. Hava sıcaklığının 10 dereceyi aştığı ilçede eriyen karla birlikte boy vermeye başlayan otlar, her tarafı yeşile bürüdü. Seracılık yaparak geçimini sağlayan çiftçiler de ısıtma dertleri olmadığı için sıcak havadan memnun olduklarını belirtti. Besiciler ise küçükbaş ve büyükbaşlarını meralara çıkarmaya başladı.  

Bahar havasının yaşandığı ilçedeki çocuklar ve gençler ise güneşli havanın keyfini, yeşillikler arasında top oynayarak sürdüklerini söyledi. İlçede yaşayan Özkan Sevik (16), "Havalar sıcak olduğu için arkadaşlarımızla bir araya gelip, maç yaptık. Eğlenip top oynarken, hayvanlarımızı da ihmal etmeyip, onların bakımlarını da yapıyoruz. İlçemiz, çevresindeki yerleşim yerlerine göre çok sıcak. Bu yıl erken bahar yaşadığımızı söyleyebiliriz" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
DerecikBaharHakkari
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