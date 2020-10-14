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Havalar ısındı, avı azalan palamudun tanesi 20 liraya çıktı

Karadeniz’deki av sezonunda palamutta yaşanan bolluk, havaların sıcak gitmesiyle azaldı. Palamudun fıyatı 20 liraya kadar yükseldi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
14 Ekim 2020 Çarşamba 15:58
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Havalar ısındı, avı azalan palamudun tanesi 20 liraya çıktı

SAMSUN - Karadenizli balıkçılar, 1 Eylül'de başlayan denizlerde av sezonu ile birlikte ağlarını denizlere bırakmayı sürdürüyor. Bu yıl palamut bolluğu yaşanan Karadeniz'de, ağırlığı 700 ile 800 gram arasında değişen balıklar, tezgahlarda tanesi 10 liradan satıldı. Havaların mevsimine göre sıcak gitmesiyle avlanan palamut miktarı azalınca tanesi 20 liraya kadar yükseldi. Samsunlu balıkçılar havaların soğuması ile birlikte avcılığı çoğalacak palamudun fiyatının da düşeceğini belirtiyor.

Bu yıl palamut avcılığının çok iyi başladığını dile getiren balıkçı Emirhan İlhan, “Palamutta çok bolluk yaşandı ve bununla beraber fiyatlar da çok düştü. Ancak son zamanlarda havaların sıcak olması nedeniyle palamut uzaklaşmaya başladı. Palamut balığı hamsi ile beslenen bir balık türüdür. Hamsi de soğuk suları seven bir balık olduğu için soğuk sulara doğru göç eder. Palamutta hamsinin peşinden soğuk sulara göç eder. Palamut bu nedenle az avlanmaya başladı. Az çıktığı için de fiyatlarda bir artış yaşandı. Şu anda 800-950 gram arasında olan palamuttun fiyatı 17-20 lira arasında değişiyor" dedi.

'1 KİLOLUK PALAMUT 20 LİRA'

15 yıldır balıkçılık yapan Doğukan Yılmaz ise “Sezon başında palamut ilk çıktığında 5 ila 7 liradan alıcı buluyordu. Daha sonra ise 10 liraya çıktı ve uzun süre 10 liradan alıcı buldu. Satışlarımız bu dönemde çok iyi durumdaydı. Şu anda ise palamudun fiyatı 20 liraya kadar yükselmiş durumda. Fiyatların bu kadar yükselmesinin sebebi ise havaların mevsimine göre sıcak olması. Havaların soğuması ile yeniden balığın bollaşacağını düşünüyoruz. Palamutta sezon başındaki bolluğu yaşayamıyoruz. Yağmurlar ve kar yağışı başlarsa, palamutta soğuğu seven bir tür olduğu için göç etmekten vazgeçebilir ve yeniden bolluk yaşanabilir. Şu anda tezgahlarımızda 1 kilogram olan palamudun fiyatı 20 lira" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KaradenizPalamutHava Sıcaklığı
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