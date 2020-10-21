İş merkezindeki 'radyoaktif madde' ibareli kapsül ekipleri alarma geçirdi

Gebze Hacı Halil Mahallesi İsmetpaşa Caddesi üzerindeki iş merkezinde, gece yarısı üzerinde 'radyoaktif maddi' ibaresi yer alan kapsül bulan esnaf, 112 Acil Yardım Hattı'nı aradı. İhbar üzerine iş merkezine çok sayıda polis ve itfaiye ekibinin yanı sıra AFAD, UMKE ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ekibi sevk edildi. Bomba imha uzmanları da iş merkezine geldi. Polisi iş merkezi çevresinde geniş güenlik önlemi alırken, özel kıyafetli uzmanlar, kapsülde inceleme yaptı. Radyoaktif ölçüm cihazı kullanan uzmanlar kapsülün boş olduğunu belirledi. Radyoaktif maddeye rastlanılmayan kapsül, incelenmek üzere laboratuvara götürüldü.

Polis ekipleri, kapsülü iş merkezine bırakan kişi ya da kişileri belirlemek için çalışma başlattı.