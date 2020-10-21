Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 19
hafif yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1210
ALTIN
482.670
DOLAR
7.8130
STERLİN
10.1745
EURO
9.2626
Bakan Selçuk'tan velilere 'kahvaltı' uyarısı
Son Dakika
Bakan Selçuk'tan velilere 'kahvaltı' uyarısı
AK Partili Yayman, koronavirüse yakalandı
Son Dakika
AK Partili Yayman, koronavirüse yakalandı
Dolar 7.86 lira
Son Dakika
Dolar 7.86 lira
BAE ajanı, MİT operasyonuyla yakalandı
Son Dakika
BAE ajanı, MİT operasyonuyla yakalandı

İş merkezindeki 'radyoaktif madde' ibareli kapsül ekipleri alarma geçirdi

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir iş merkezinde üzerinde 'radyoaktif madde' ibaresi yer alan kapsül bulundu. Polis ve ittfaiye ile AFAD ve UMKE ekiplerini alarma geçiren kapsül, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'ndan gelen uzmanlar tarafından yapılan incelemede boş çıktı. Üzeri ile çevresinde radyoaktif maddeye rastlanmayan kapsülü iş merkezine bırakanlar aranıyor.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
21 Ekim 2020 Çarşamba 10:34
0 Okunma
İş merkezindeki 'radyoaktif madde' ibareli kapsül ekipleri alarma geçirdi

Gebze Hacı Halil Mahallesi İsmetpaşa Caddesi üzerindeki iş merkezinde, gece yarısı  üzerinde 'radyoaktif maddi' ibaresi yer alan kapsül bulan esnaf, 112 Acil Yardım Hattı'nı aradı. İhbar üzerine iş merkezine çok sayıda polis ve itfaiye ekibinin yanı sıra AFAD, UMKE ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ekibi sevk edildi. Bomba imha uzmanları da iş merkezine geldi. Polisi iş merkezi çevresinde geniş güenlik önlemi alırken, özel kıyafetli uzmanlar, kapsülde inceleme yaptı. Radyoaktif  ölçüm cihazı kullanan uzmanlar kapsülün boş olduğunu belirledi. Radyoaktif maddeye rastlanılmayan kapsül, incelenmek üzere laboratuvara götürüldü.

Polis ekipleri, kapsülü iş merkezine bırakan kişi ya da kişileri belirlemek için çalışma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
RadyoaktifKocaeliGebze
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İran Başkonsolosu Soltanzadeh: Ermenistan savaş suçu işliyor
İran Başkonsolosu Soltanzadeh: Ermenistan savaş suçu işliyor
BAE ajanı, MİT operasyonuyla yakalandı
BAE ajanı, MİT operasyonuyla yakalandı
Debisi düşen Tunca Nehri'ndeki çöpler ortaya çıktı
Debisi düşen Tunca Nehri'ndeki çöpler ortaya çıktı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans