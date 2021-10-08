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"İsrail mahkemesinin aldığı kararı lanetliyorum"

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
08 Ekim 2021 Cuma 14:35
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"İsrail mahkemesinin aldığı kararı lanetliyorum"

GAZİANTEP - İsrail'de bir mahkemenin aldığı 'Yahudilerin Mescid-i Aksa'da 'sessizce' ibadet etme hakkı olduğu' kararıyla ilgili, "Öncelikle İsrail mahkemesinin almış olduğu kararı reddediyorum, kınıyorum, lanetliyorum" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Gaziantep’e geldi. Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret eden Erbaş, daha sonra bir hayırsever tarafından yapılan 0-6 yaş arası Ravza Kur’an Kursu’nun açılışını yaptı. Açılışa Ali Erbaş'ın yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, ilçe belediye başkanları, veliler ve çocuklar katıldı.

‘KARARDAN VAZGEÇİLMELİDİR’

Açılış öncesi Prof. Dr. Ali Erbaş, İsrail’de bir mahkemenin Yahudilerin Mescid-i Aksa'da ‘sessizce’ ibadet etmelerinin kanuna aykırı olmadığına karar vermesine yönelik gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erbaş, İsrail mahkemesinin bu karardan bir an önce geri dönmesi gerektiğini ifade ederek, Mescid-i Aksa’nın İslam mabedi olduğunu ve kıyamete kadar da İslam mabedi olarak kalacağını belirtti. Erbaş, tüm dinlerdeki mabetlerin kutsal olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Öncelikle İsrail mahkemesinin almış olduğu kararı reddediyorum, kınıyorum, lanetliyorum. İnançlarda mabetlerin dokunulmazlığı vardır. Bizim İslam medeniyetimizde mabetlerin dokunulmazlığı vardır. Mescid-i Aksa bir İslam mabedidir. Kıyamete kadar da İslam mabedi olarak kalacaktır. Sadece Müslümanların mabetlerinin değil, bizim inancımızda gayrimüslimlerin, Müslümanların dışındaki inançların da mabetlerinin dokunulmazlığı vardır. Nasıl ki Müslümanların gidip Yahudilerin mabetlerinde bu şekilde bir eylem yapması kabul edilemezse Yahudilerin yapmış olduğu, daha doğrusu İsraillilerin yapmış olduğu bu eylem de kabul edilemez. Dolayısıyla bir an önce bu kararlarından vazgeçmelerini ve hep birlikte barışı sağlamamız gerektiğini özellikle düşünüyorum. Biz Müslümanlar olarak barışsever insanlarız. Dinimizin adı İslam. Barış anlamına gelmektedir. Kudüs barışın evidir. Barışın yurdudur. Barışın yurdunu bu türlü tarihte pek görülmemiş yeni yeni birtakım gayretlerle barışı bozmak için ortaya çıkarılan bu eylemlere hep birlikte tüm insanlar olarak sadece Müslümanlar olarak demiyorum hangi inançtan olursa olsun hep birlikte karşı çıkmamız gerekiyor. Dolayısıyla inşallah biran öne bu kararlarından vazgeçerler" diye konuştu.

Ali Erbaş daha sonra açılışını yaptığı Kur’an kursunu ziyaret ederek çocuklarla sohbet etti. Kurstaki hocalardan da kurs hakkında bilgiler alan Erbaş, oyuncak hediye ettiği çocuklarla bol fotoğraf çektirdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İsrail MahkemesiDiyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş
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