Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 31
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1470.55
ALTIN
484.87
DOLAR
8.3191
STERLİN
11.5129
EURO
9.8766
Zabıta Memuru alımı yapılacak 
Zabıta Memuru alımı yapılacak 
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Teknik Personel Alacak
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı...
40 kontrolör istihdam edilecek
40 kontrolör istihdam edilecek
Kayseri Belediyesi 104 Konut Arsasını Satışa Çıkardı
Kayseri Belediyesi 104 Konut...

Karadeniz'de tezgahlar balıkla doldu

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
03 Eylül 2021 Cuma 12:42
0 Okunma
Karadeniz'de tezgahlar balıkla doldu

SAMSUN - Karadeniz'de av yasağının sona ermesiyle tezgahlar balıkla dolarken; istavrit kilosu 28, çinekop 52, çupra ile levrek 62 liradan satılıyor, palamutun tanesi ise 35 lira. 

15 Nisan'da başlayan av yasağı, 1 Eylül itibarıyla sona erdi. Karadeniz'deki balıkçılar, tekneleri ile 'Vira bismillah' diyerek denize açıldı. Yeni sezonun ilk günlerinde tezgahlar balıkla doldu. İstavritin kilosu 28, çinekopun kilosu 52 lira. Çupra ile levrek 62 liradan satılırken, palamutun tanesi ise 35 lira. Vatandaşlar, ilk günlerde yüksek seyreden balık fiyatlarının düşmesini bekliyor.

‘BALIĞIN BOLLAŞMASINI BEKLİYORUZ’

Balıkçı Emir Alp Cenikli, "Yeni sezon, tüm balıkçı camiasına ve balık sevenlere hayırlı olsun. İnsanlar da balığı özledi. Şu anda balığa talep var. Fiyatları öğrenmek isteyenler olduğu gibi alıp gidenler de var. Mezgit, istavrit, çinekop gibi küçük balıklar, şu an için bol görünüyor. Havalar soğudukça balığın bollaşmasını bekliyoruz. Bu da fiyatlara yansıyabilir. İlerleyen günler, önümüzü görmek açısından daha iyi olacaktır" diye konuştu. Balık almaya gelen Erdoğan Bacık da "Balık tezgahı zenginleşmiş, bu durumdan mutluyuz. Balık fiyatları sezon açılışına göre normal ama ilerleyen dönemler de düşeceğini düşünüyorum" dedi.

'İNŞALLAH BU SENE BALIĞA DOYACAĞIZ'

Fiyatların düşmesini beklediklerini belirten Serkan Acar ise "Sezon açılışına göre fiyatlar biraz yüksek, ama elbette düşecektir. İnşallah bu sene balığa doyacağız" ifadelerini kullandı. Fiyatları yüksek bulan Bayram Ürer de "Tezgahlar güzelleşmiş, ağzımız tatlanacak. İnşallah, yeni sezon balıkçılar için de vatandaşlar için de hayırlı olur. Fiyatlar tabii ki biraz yüksek ama bollaştıkça ucuzlar" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KaradenizTezgahlarBalık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
En yaygın zararlı atık: Sigara izmariti
En yaygın zararlı atık: Sigara izmariti
MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildi
Kuşadası'na 16 ay sonra ilk kruvaziyer; turistler çiçeklerle karşılandı
Kuşadası'na 16 ay sonra ilk kruvaziyer; turistler çiçeklerle karşılandı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans