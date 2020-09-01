Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 23
açık
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1079
ALTIN
469.846
DOLAR
7.3349
STERLİN
9.8722
EURO
8.8029
Hatayspor, Senegalli santrfor Mame Diouf'u renklerine bağladı
Hatayspor, Senegalli santrfor Mame Diouf'u...
"Yüzerken yapılan hatalar omuz ağrısına neden olabiliyor"
"Yüzerken yapılan hatalar omuz ağrısına...
Avrupa şampiyonu olan 19 Yaş Altı Genç Kız Milli Takımı yurda döndü
Avrupa şampiyonu olan 19 Yaş...
Mert Çetin aday kadrodan çıkarıldı
Mert Çetin aday kadrodan çıkarıldı

KARSDAK’tan Ağrı Dağı zirvesine '30 Ağustos' tırmanışı

Kars Dağcılık ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği (KARSDAK) Spor Kulübü'nden 12 sporcu, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı Ağrı Dağı’nın zirvesinde kutladı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
01 Eylül 2020 Salı 10:08
0 Okunma
KARSDAK’tan Ağrı Dağı zirvesine '30 Ağustos' tırmanışı

KARS - KARSDAK Spor Kulübü'nden 10'u erkek, 2'si kadın sporcu; 28 Ağustos'ta 3 bin 200, 29 Ağustos’ta ise 4 bin 200 rakımlı ana kampta kaldıktan sonra 30 Ağustos'ta gece yarısı kafa fenerleriyle 4 saatlik yürüyüş sonunda 5 bin 137 rakımlı zirveye ulaştı. Dağcılar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını zirvede andı. KARSDAK Başkanı Özfer Koçak, "Türkiye’nin çatısı 5 bin 137 metreye ulaştık. Bu güzel bayramı KARSDAK ailesi zirvede kutladı. Tüm ailemize selamlar olsun. 12 sporcumuzla birlikte tırmanışı gerçekleştirdik. 30 Ağustos'un kolay kazanılmadığını özellikle Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına ve KARSDAK ailesine armağan ediyoruz. Bu ülkenin kazanılmasında canlarını veren bütün şehitlerimize, emeği geçen bütün büyüklerimize 'ruhları şad olsun' diyoruz ve hepsinin önünde saygıyla eğiliyoruz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KARSDAKAğrı Dağı30 AğustosTırmanış
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hemşireye hakarette bulunan kişi gözaltına alındı
Hemşireye hakarette bulunan kişi gözaltına alındı
'Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu'nda PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçti
'Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu'nda PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçti
Karadenizli balıkçılar, 'vira bismillah' demeye hazırlanıyor
Karadenizli balıkçılar, 'vira bismillah' demeye hazırlanıyor
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim