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Kayıp 3 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor

Bartın açıklarında batan geminin kayıp 3 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
26 Ocak 2021 Salı 14:17
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Kayıp 3 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor

BARTIN - Bartın açıklarında kuru yük gemisinin batması sonucu kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı'na bağlı botlar denizden, jandarma ve AFAD ekipleri de karadan çalışmalarını sürdürüyor.

Gürcistan'ın Poti Limanı'ndan yük alarak Bulgaristan'a giden Palau bandıralı 'Arvin' isimli kuru yük gemisi, 17 Ocak Pazar günü saat 12.30 sıralarında Bartın İnkum sahilinin 200 metre açığında ikiye bölünüp, battı. Gemide bulunan 2'si Rus, 10'u Ukrayna vatandaşı 12 mürettebattan 6'sı kurtarıldı, 3 kişinin de cansız bedenine ulaşıldı.

10 gündür kayıp 3 kişi için arama çalışmaları havaların düzelmesiyle Mugada ve Güzelcehisar bölgelerinde yoğunlaştı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, jandarma ve AFAD ekipleri, Mugada sahili bölgesinde arama çalışmalarını sürdürüyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı zodyak ve balıkçılar da denizden geminin battığı bölgeden 10 kilometrelik alanı tarıyor.

KAYIP GEMİCİLERİN EŞYALARI BULUNDU

Bartın açıklarında 10 gün önce kuru yük gemisinin batması sonucu kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Köydeki balıkçıların da destek verdiği geminin battığı yerden 3 kilometre uzaklıktaki Doğanyuvas koyunda arama yaptı. Aramalarda, gemi battığı sırada 3 denizcinin kullandığı suya batmayan özel elbise, parçalanmış filikalar ve can yelekleri bulundu. Sahil boyunca yapılan aramalarda kayıplara ulaşılamadı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kayıp 3 MürettebatArama çalışmalarıBartın
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