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Kilosu bin liradan satışa çıkarıldı

Rize'nin İkizdere ilçesinde, 2 bin 300 rakımlı Anzer Yaylası'nda üretilen dünyaca ünlü Anzer balında sağım tamamlandı. Bu yıl üretilen 2 ton bal, kilosu bin liradan satışa çıkarılırken, ilk haftada 800 kilosu ön siparişle satıldı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
15 Ekim 2020 Perşembe 10:07
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Kilosu bin liradan satışa çıkarıldı

RİZE - İkizdere'ye bağlı Ballıköy'deki Anzer Yaylası'nda, haziran ayında 200 üretici, 2 bin 500 kovanda bal üretimine başladı. Ağustosun sonunda sağımı yapılan ballar, tahlil için Hacettepe Üniversitesi'ne gönderildi. Hava koşullarına bağlı olarak üretilen 2 bin 400 kilogram baldan 2 tonu onay aldı. Bu yıl üretilen 2 ton bal, kilosu bin liradan satışa çıkarılırken, bir haftada 800 kilosu ön siparişle satıldı.

Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Osman Civelek, bu yıl verimli bir bal sezonu geçirdiklerini belirterek "Bal üreten 200 aileden 2 bin 400 kilogram bal teslim aldık. Biz bu balları tahlil edilmesi için Hacettepe Üniversitesi’ne gönderdik ve buradan 2 ton bal onay aldı. Anzer balı kriterlerine uygun ürünler bize teslim edildi. Tahlilden onay alarak gelen balların burada dolumunu ve etiketlemesini yapıyoruz. Uygun olmayan ürünleri ise üreticilerimize geri iade ettik” dedi.

‘800 KİLOSU SATILDI’

Pandemi sürecinde Anzer balına yoğun ilgi olduğunu kaydeden Civelek, “Pandemide yoğun bir satış trafiğimiz oldu ve yetişemediğimiz siparişleri de ön sipariş olarak kaydettik. Bugüne kadar 800 kilogramlık bir ön sipariş aldık. Önce bunların teslimini yapacağız. İnternet üzerinden yaptığımız satışlarda 'balı ne için tüketeceksiniz?' diye soruyoruz.



Aciliyet durumuna göre müşterilerimize öncelik sağlıyoruz. Bu yıl bal fiyatlarında bir artışa gitmedik. Hem ülkemizin geçirmiş olduğu ekonomik durum hem de pandemi süreci dolayısıyla bir kilo bal bu yıl da bin TL'den satışa sunuldu. Piyasada Anzer balı adı altında sahte ürünler satılabiliyor. Anzer balı kooperatifi markasına, TSE bandrolüne ve mührüne dikkat edilmeli" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Anzer YaylasıAnzer BalıRize
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