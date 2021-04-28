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Konyaaltı Sahili'nde 'zehirli ekmek' ile balık avı

Antalya’nın Konyaaltı Sahili’nde, av için atılan zehirli ekmekleri yiyerek ölen balıklar, kıyıya vurdu. Ölü balıkları denizden çıkaran Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, “Bunları vatandaşa satıyorlar. Sağlık için tehlikeli. Balıkları yiyen diğer deniz canlıları da ölebilir" dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
28 Nisan 2021 Çarşamba 14:40
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Konyaaltı Sahili'nde 'zehirli ekmek' ile balık avı

ANTALYA - Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, öğrencileriyle birlikte dalış için gittiği Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde dalış yapıp, dipte bir süre incelemede bulundu. Dalıştan sonra çıkmak üzereyken, kıyıya yakın noktada ölü balıkları gören Prof. Dr. Gökoğlu, yakınlarında da çok sayıda ekmek gördü. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin sabah erken saatlerde sahilde kimsenin olmadığı anları fırsat bilerek, zehirli ekmekleri bırakıp, balık avladıklarını belirten Prof. Dr. Gökoğlu, bu tür avcılık nedeniyle doğanın katledildiğini söyledi.

Avcıların olta ya da diğer avcılık yöntemleri yerine daha kolay olduğu gerekçesiyle zehire batırdıkları ekmeklerle balık avlamayı seçtiğini anlatan Prof. Dr. Gökoğlu, bu nedenle balıkların toplu olarak öldüğünü söyledi. Bu yöntemin özellikle Akdeniz bölgesinde sıklıkla kullanıldığını da dile getiren Gökoğlu, “Bu resmen doğayı katletmektir. Zehirli ekmek veriyorlar ve yiyen balıklar sürü halinde ölüyor. Dalış tüpüm bittiği için çıkmak zorunda kaldım. Yoksa dipte daha çok sayıda balık var; ancak 8 kadarını kıyıya çıkarabildim. Bu balıkları bir de toplayıp vatandaşa satıyorlar. Bu zehir insan sağlığı için de tehlikeli. Bu ölü balıkları yiyen ahtapot, fok gibi canlılar da yaşamını yitiriyor" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Konyaaltı SahiliZehirli EkmekBalık AvıAntalya
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