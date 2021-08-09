Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 37
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1435.86
ALTIN
483.71
DOLAR
8.6452
STERLİN
12.0084
EURO
10.1739
İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alıyor
İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim...
Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak
Özel yetenek sınavı ile...
Topçam Hidroelektrik Santrali Özelleştiriliyor
Topçam Hidroelektrik Santrali Özelleştiriliyor
15 personel alınacak
15 personel alınacak

Kuraklık nedeniyle flamingolar yer değiştirdi

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
09 Ağustos 2021 Pazartesi 14:41
2 Okunma
Kuraklık nedeniyle flamingolar yer değiştirdi

VAN - VAN'ın Erciş ilçesi Gölağzı Mahallesi'nde sazlık alanlardaki flamingolar, bu yıl kuraklık nedeniyle gölün çekilmesiyle, sazlığa 3 kilometre mesafadeki Van Gölü'nün açık alanlarında konaklamaya başladı.

Göçmen kuşların önemli konaklama merkezlerinden Van Gölü havzası, bu yıl da binlerce flamingoya ev sahipliği yapıyor. Havaların ısınmasıyla geldikleri bölgede, yaz boyunca konaklayan flamingolar, havzada görsel şölen sunuyor. Van Gölü kıyısındaki Çelebibağı, Gölağzı ve Kasımbağı mahallelerinin sazlık alanları da flamingoların önemli konaklama yerlerinden.

GÖL ÇEKİLDİ, ÇATLAKLAR OLUŞTU

Gölağzı Mahallesi'ndeki sazlık alanlarda konaklayan flamingolar, bu yıl kuraklık nedeniyle gölün çekilmesiyle, 3 kilometre uzakta, Van Gölü'nün açık alanlarında konaklamaya başladı. Göldeki çekilmenin gözle görülür şekilde hissedildiği kıyı bölgelerinde kuraklık nedeniyle çatlaklar oluştu.

Erciş'e 5 kilometre mesafedeki Gölağzı Mahallesi'nde, yerleşim alanlarından uzakta oturan 3 çocuk babası Kılıç Arslan (50), "Her yıl binlerce flamingonun göç edip geldiği Gölağzı'ndaki sazlık alan, Van Gölü'nün çekilmesiyle kurudu. Buraya gelip konaklayan flamingolar, maalesef burayı terk edip gölün açıklarına konaklamaya başladı. Kuraklık nedeniyle bu yıl sazlık alanlarımız tamamen kurudu. 10 yıldır burada yaşıyorum ve ilk kez suyun bu kadar çekildiğini gördüm. Her yıl birçok fotoğrafçının gelip fotoğraf çektiği bu alanın, tekrar eski günlerine kavuşmasını diliyorum" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KuraklıkFlamingolar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ormanları, Elektro- Optik Termal Radarlar ile korumak mümkün 
Ormanları, Elektro- Optik Termal Radarlar ile korumak mümkün 
Van'da, selin vurduğu Esenyamaç'ta hasar tespiti sürüyor
Van'da, selin vurduğu Esenyamaç'ta hasar tespiti sürüyor
9 kişiyle kurulan dernek, 60 kadına istihdam sağlıyor
9 kişiyle kurulan dernek, 60 kadına istihdam sağlıyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans