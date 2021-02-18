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Masum öğrencilere gerçekleştirilen saldırıyı kınıyoruz

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Nijerya'da bir yatılı okula düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada "Masum öğrencilere yönelik gerçekleştirilen bu menfur saldırıyı güçlü bir şekilde kınıyoruz" ifadelerini kaydetti.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
18 Şubat 2021 Perşembe 08:36
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Masum öğrencilere gerçekleştirilen saldırıyı kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Nijerya'nın Nijer Eyaletine bağlı Kagara bölgesinde bulunan bir yatılı devlet lisesine bugün silahlı bir grup tarafından düzenlenen saldırıda 40'tan fazla öğretmen ve öğrencinin kaçırıldığı, ayrıca olay sırasında bir öğrencinin hayatını kaybettiği büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Masum öğrencilere yönelik gerçekleştirilen bu menfur saldırıyı güçlü bir şekilde kınıyoruz. Kayıp öğrencilerin ve öğretmenlerin bir an evvel salimen ailelerine kavuşmasını diliyoruz. Dost ve kardeş Nijerya halkına ve Hükümetine başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" denildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
NijeryaSaldırıDışişleri Bakanlığı
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