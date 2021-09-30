Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 31
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1388.74
ALTIN
494.49
DOLAR
8.9186
STERLİN
12.0125
EURO
10.3383
Necmettin Erbakan Üniversitesi 40 Öğretim Üyesi alıyor
Necmettin Erbakan Üniversitesi 40...
TMSF Fon Uzman Yardımcısı alacak
TMSF Fon Uzman Yardımcısı...
Sözleşmeli bilişim personeli alınıyor
Sözleşmeli bilişim personeli
TOKİ, 19 ilde 444 arsayı satışa çıkardı
TOKİ, 19 ilde 444...

Mersin'de 25 kilometrelik sahilde sızıntı temizliği

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
30 Eylül 2021 Perşembe 14:29
0 Okunma
Mersin'de 25 kilometrelik sahilde sızıntı temizliği

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesi sahillerinde Akdeniz’e sızan petrol atıkları için temizlik çalışması yapıldı.

Erdemli Belediyesi ekipleri, Talat Göktepe Tabiat Parkı sahilinde günün ilk ışıkları ile çalışmaya başladı. Ekipler, kum zambaklarının doğal yetişme alanına yakın yerlerde yapılan temizlik çalışmasında petrol sızıntılarından kaynaklanan ve sahile vuran atıkları topladı.

Doğayı korumak için her an görev başında olduklarını ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı Abdulkadir Altunçiçek, "Şu anda Erdemli Talat Göktepe çamlığındayız. Yaklaşık 25 gün önce Suriye’de bir enerji santralinden Akdeniz’e sızan petrol atıkları maalesef Erdemli sahiline geldi. Bugün yaklaşık 25 kilometre uzunluğundaki sahil şeridimizde, sahile ulaşan petrol bulaşmış partikülleri topladık" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AkdenizMersin SahiliSızıntı TemizliğiPetrol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milli Eğitim ile Kültür ve Turizm bakanlıkları arasında iş birliği protokolü imzalandı
Milli Eğitim ile Kültür ve Turizm bakanlıkları arasında iş birliği protokolü imzalandı
Hz. Meryem'in diktiğine inanılan ağaçtan 200 kilo zeytin toplanacak
Hz. Meryem'in diktiğine inanılan ağaçtan 200 kilo zeytin toplanacak
Bakan Varank: Türkiye'nin unicorn sayısı, 2023'e kadar 10'a ulaşacak
Bakan Varank: Türkiye'nin unicorn sayısı, 2023'e kadar 10'a ulaşacak
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans