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MSB: Türkiye'nin NATO taahhütlerine aykırı hareket ettiğini iddia etmek tutarlı değildir

MİLLİ Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü Yarbay Şebnem Aktop, "S-400 sistemi müstakil olarak ve hiçbir NATO Komuta Kontrol sistemine entegre edilmeden kullanılacaktır. Türkiye’nin NATO taahhütlerine aykırı hareket ettiğini iddia etmek tutarlı değildir" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
24 Ekim 2020 Cumartesi 18:32
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MSB: Türkiye'nin NATO taahhütlerine aykırı hareket ettiğini iddia etmek tutarlı değildir

Bakanlığın Basın Sözcüsü Yarbay Aktop, S-400 sistemine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Aktop, tedarik edilen S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava Savunma Sisteminin hazırlıkları kapsamında doğal sürecin bir parçası olarak deneme ve sistem kontrollerinin yapıldığını belirtti. Şebnem Aktop, "NATO müttefiklerinin kullanmakta olduğu S-300’ler gibi S-400 sistemi de müstakil olarak ve hiçbir NATO Komuta Kontrol sistemine entegre edilmeden kullanılacaktır. Geniş bir coğrafyada farklı risk ve tehditlere karşı salgına rağmen kesintisiz şekilde mücadele ederken, ittifak içerisindeki sorumluluklarını harfiyen yerine getiren Türkiye’nin NATO taahhütlerine aykırı hareket ettiğini iddia etmek tutarlı değildir. Dost ve müttefiklerimizden beklentimiz, ilişkilerin bozulacağı gibi söylemler yerine, S-400 sistemi ile ilgili bugüne kadar getirdiğimiz alternatif çözümler ile varsa ilave alınabilecek makul teknik tedbirlerin görüşülmesine odaklanılmasıdır. Türkiye’nin amacı kimseyi üzmek değil, halkının güvenliğini sağlamaktır" ifadesine yer verdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MSBNATO
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