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'Müsilajın balık ve midyeye etkisi yok'

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
15 Haziran 2021 Salı 13:30
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'Müsilajın balık ve midyeye etkisi yok'

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nce Marmara Denizi'nde yapılan balık ve midye analizlerinde müsilajın olumsuz etkisine rastlanılmadı. Genel Müdür Mustafa Altuğ Atalay, "Aldığımız numune örnekleri, balıkların temiz olduğunu gösteriyor" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nce Marmara Denizi'nde 2 haftada bir yapılan balık ve midye analizleri, müsilaj sorunu nedeniyle sıklaştırıldı. Son yapılan analizde, müsilajın balık ve midyeye olumsuz etkisi olmadığı belirlendi. Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, Marmara Denizi'ni saran müsilaj nedeniyle denizden çıkan balık ve midyenin yenilip yenilemeyeceğine ilişkin yapılan analizlerin sonuçlarını paylaştı.

'OLUMSUZLUKTA TEDBİRLER ALINIR'

Genel Müdür Atalay, rutin olarak 2 haftada bir balık, midye ve su kolundan numune alınıp, yapılan analizlerin müsilaj nedeniyle sıklaştırıldığını söyledi. Atalay, balık ve midyenin halk sağlığı açısından sürekli kontrol altında tutulduğunu belirterek, "Müsilaj başladığı günden itibaren bu analizler devam ediyor hatta son zamanlarda bu periyot gitgide sıklaştırıldı. Yaptığımız analizlerde balığın yenmesine, midyenin tüketilmesine herhangi bir olumsuz etki edecek veriye, analize rastlanmadı. Analizlerde pek çok parametreye bakılıyor. Şu ana kadar herhangi olumsuzluk görülmedi. Laboratuvarlarımız hafta sonu da çalıştı. Analiz sonuçlarımız bugün itibarıyla tekrar elimize geldi. Herhangi bir anormallik yok. Bu analizler devamlı yapılacak. Herhangi bir olumsuzluk ile karşılaşıldığında gerekli tedbirler alınır" diye konuştu.

'ZEHİRLİ MADDE YOK'

Atalay, müsilajın içinde şu ana kadar tespit edilebilmiş zehirli maddenin olmadığını belirterek, "Bazı hocalarımız ağır metal zehirlenmesi gibi anlatıyorlar. Müsilaj ne toksindir ne de ağır metal ile bir ilişkisi yoktur. Bunu verilerimiz de bize net bir şekilde gösteriliyor. Müsilaj, alglerin, mikro şekilde oluşmuş yosunların etrafa verdiği salgıların oluşturduğu bir yapı. Dolaysıyla zehirli bir madde yok ama biz her ihtimale karşı karadan gelecek bir kirletici, gemilerin bırakabileceği bir etkiyi dikkate alarak yıllardır hem balıkta hem de diğer canlılarda analizlere devam ediyoruz. Şu anda da anormal bir durum yok" dedi. 

'BALIKLAR TEMİZ'

Genel Müdür Atalay, anormal durumda o bölgede avcılık ve toplayıcılık faaliyetlerinin durdurulacağını, piyasada ürünleri varsa da toplatılmasının sağlanacağını kaydederek, "Denizlerimizde genel itibarıyla rastlanılmış bir olay değildir bu ama tedbir amaçlı balık avcılığına getirilen kısıtlamalarla bunlar rahatlıkla kontrol altına alınabilir. Müsilaj var, elbette bir gerçek; ama müsilajın içinde şu ana kadar tespit edilebilmiş zehirli bir madde yok. Çeşitli hocalar veya bilimsel araştırmalar müsilajın içinde toksin üretebilen alglerin olduğunu söylüyor; ama bu zaten Marmara'da var. Önemli olan 'balıklara ve diğer canlılara yansımış mı yansımamış mı', biz bunların analizlerini yapıyoruz. Şu ana kadar yansımadığını biliyoruz. Biraz önce aldığımız numune örnekleri de balıkların temiz olduğunu gösteriyor bize" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
MüsilajBalık Ve MidyeTarım Ve Orman Bakanlığı
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