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Mutasyon virüsün görüldüğü Samsun'da denetimler artırıldı

Samsun'da Covid-19'la mücadele kapsamında artan vaka sayısının düşülmesi için yürütülen denetim çalışmaları artırıldı. Mutasyon virüs kaynaklı vakaların da sıklıkla görüldüğü kentte, polis ekipleri işlek caddelere girişte vatandaşlara Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması yapıyor.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
12 Mart 2021 Cuma 15:16
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Mutasyon virüsün görüldüğü Samsun'da denetimler artırıldı

SAMSUN - Sağlık Bakanlığı verilerine göre 27 Şubat-5 Mart 2021 tarihlerinde Samsun'da yüz bin nüfusa karşılık gelen Covid-19 vaka sayısı 348,36 oldu. Bu rakam ile kent, Türkiye'de iller arasında ilk sıralarda yer aldı. Aynı tarihlerde mutasyon virüs kaynaklı vakalarda da büyük bir artış olduğu belirtildi. Mutasyon virüsün il içinde kendine yer edindiği, aile ve akraba arasında hızla yayıldığı ifade edildi.

Öte yandan il genelinde Covid-19'a karşı verilen mücadele kapsamında uygulanan denetimler de sıklaştırıldı. Kentin işlek caddelerine girişte polis ekipleri tarafından Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulaması yapılmaya devam ediyor. Ekipler, yaptıkları denetimlerde vatandaşları maske ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarıyor.

'BU COVID BAŞIMIZA BELA OLDU'

Arzu Keleş, cadde ve sokakların kalabalık olduğunu belirterek, "Hayatımız değişti, alt üst oldu. Başımıza bela oldu bu Covid. Maske takıyoruz, sosyal mesafeyi kolluyoruz. Kalabalık yerlerden gitmiyoruz, seyrek yerlerden gitmeye çalışıyoruz. Korkuyoruz, çevremde de bu hastalığa yakalanan hatta ölenler oldu. İnsanlar maalesef tedbirlere uymuyorlar. Herkesin tedbirlere uymalarını istiyorum" diye konuştu.

'YAŞLISI DA ÇOCUĞU DA SOKAKTA'

Tedbirlere uyulmadığı için vaka sayısının artığını söyleyen Filiz Öksüz, "Kendimizi biraz daha sıkabiliriz, en azından yasaklara uyabiliriz. Yaşlısı da çocuğu de sokakta herkes sokakta. Ben de işim var diye dışarı çıktım ama uymamız gerekiyor yasaklara. Mesafe yok maalesef, maske de zorunlu olduğu için takıyor insanlar. Koronavirüse alıştık herhalde ilk çıktığı gibi korkmuyorum, tedirgin değilim. Şu anda biteceğine dair umudum yok en azından Samsun için. Hafta sonu yasak var ben kendi evimin etrafına bakıyorum herkes sokakta az kendimizi sıkmamız lazım aksi halde olmaz" şeklinde konuştu.

'TÜM DÜNYADA VARSA BİZ DE KORUNMAK ZORUNDAYIZ'

Samsun'da yaşan vatandaşların sokaklarda insanların maske ve mesafe kuralına dikkat ettiklerini söyleyen Nazıl Öztürk, "Olursa şehirler arası geçişlerden kaynaklanıyor. Ben dışarı çıkıp eve gittiğim zaman yarım saat elimi yüzümü yıkıyoruz. Üstümü değiştiriyorum Allah korusun bulaşıcı bir hastalık. Tüm dünyada varsa biz de korunmak zorundayız, dikkat ediyoruz. Her gün ölen insanları duyuyoruz, demek ki var" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SamsunMutasyon VirüsDenetimler
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