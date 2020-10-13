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Öğretmen ve öğrencide koronavirüs çıktı, 30 öğrenci karantinada

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bulunan Dumlupınar İlkokulu'nda, 1 öğretmen ve 1 öğrencide koronavirüs tespit edildi. Öğretmen ile öğrenci, tedaviye alınırken, sınıftaki 30 öğrenci ise karantinaya alındı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
13 Ekim 2020 Salı 13:59
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Öğretmen ve öğrencide koronavirüs çıktı, 30 öğrenci karantinada

ORDUFatsa'daki Dumlupınar İlkokulu'nda, yüksek ateş belirtisi gösteren 1 öğretmen ve 1 öğrenciye, Fatsa Devlet Hastanesi'nde Covid-19 testi yapıldı. Sonuçları pozitif çıkan öğretmen ve öğrenci, tedaviye alınırken, sınıftaki 30 öğrenci de 14 gün süreyle karantinaya alındı. Okul görevlileri, sınıfta dezenfeksiyon çalışması yaptı. 

Dumlupınar İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı Tülay Demirbaş, "Sınıfımız karantinadadır. Yüz yüze eğitim başladığından bu yana tüm sağlık önlemleri alınmıştır. Velilerimizi endişelendirecek bir sorun yoktur. Eğitim devam etmektedir" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
OrduFatsaKoronavirüs30 öğrenci Karantinada
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