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Operasyonlar peş peşe geldi! Çok sayıda kişi gözaltında

Fethullahçı terör örgütü (FETÖ)'ne yönelik İstanbul merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
18 Ağustos 2020 Salı 09:04
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Operasyonlar peş peşe geldi! Çok sayıda kişi gözaltında

16 ilde 62 hedefe yönelik gerçekleştirilen operasyon, FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik yapıldı.

İZMİR MERKEZLİ 40 İLDE FETÖ OPERASYONU: 41 GÖZALTI

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR merkezli 40 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, şu ana kadar 41 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin TSK'daki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, mahrem imamlar tarafından ankesör/büfe telefonları ile arandıkları tespit edilen 37'si aktif görevde olan toplam 54 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarttı. Bunun üzerine, İzmir merkezli 40 ilde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şu ana kadar 30'u muvazzaf, 11'i ihraç 41 şüpheli gözaltına alındı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FETÖPDYOperasyon
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