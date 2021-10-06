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Palandöken beyaza büründü

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
06 Ekim 2021 Çarşamba 10:48
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Palandöken beyaza büründü

ERZURUM - Kış sporları ve turizminin önemli merkezlerinden olan Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi, dün gece yağan yağan karla beyaz örtüyle kaplandı.

Erzurum şehir merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Palandöken Kayak Merkezi'nde etkili olan kar yağışı sonbaharda kışı hatırlattı. Dağ otellerinde konaklayanlar güne karla uyandı. Karla kaplı araçlarını temizleyenler Palandöken'in muhteşem bir görüntüye büründüğünü söyledi. Müşteri ve görevliler hava sıcaklığının sıfıra kadar düştüğü dağda araçların üzerine 7 Ekim tarihini yazarak bugünü ölümsüzleştirdi. Palandöken Dağı'nda otlayan koyunlar kar yağışı nedeni ile çobanlar tarafından karın olmadığı aşağı bölgelere götürüldü. Palandöken Dağı eteklerindeki yayla evinde yaşayan Ramazan Seylanlar, bu mevsimde yüksek kesimlere karın yağmaya başladığını belirterek, "Palandöken artık kışa hazırlanıyor. Sık sık yağan karla birlikte beyaza bürünür" diye konuştu.

Palandöken Kayak Merkezi'nde otelin genel Müdürü Ali Güney ise Türkiye'de her yıl olduğu gibi bu yıl da sezonu 7 Aralık'ta başlatarak en erken Erzurum'da açılacağını söyledi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
PalandökenBeyaza Büründü
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