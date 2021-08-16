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Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinden acı haber: 3 şehit

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 3 askerin şehit olduğu, 2 askerin yaralandığı açıklandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
16 Ağustos 2021 Pazartesi 11:30
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Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinden acı haber: 3 şehit

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde 15 Ağustos 2021 tarihinde teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının patlaması sonucunda 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye kaldırılarak tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz" denildi.

DHA

Son Güncelleme: 16.08.2021 11:37
Anahtar Kelimeler:
Pençe Yıldırım HarekatıMSBşehit
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