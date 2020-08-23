Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 36°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1110
ALTIN
457.400
DOLAR
7.3349
STERLİN
9.6864
EURO
8.6176
Koronavirüs salgınında can kaybı 6 bin 102'ye yükseldi
Son Dakika
Koronavirüs salgınında can kaybı 6...
İzmir'de merkezli FETÖ operasyonunda 36 tutuklama
Son Dakika
İzmir'de merkezli FETÖ operasyonunda 36...
Başkan Böcek: Mesafe ve hijyen kurallarına uyalım
Son Dakika
Başkan Böcek: Mesafe ve hijyen...
İkinci el araç, altın ve dövizden daha çok kazandıryor
Son Dakika
İkinci el araç, altın ve...

RTÜK'ten bakanlığın talebiyle ilgili açıklama

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Netflix'te yayınlanacak olan 11 yaşındaki bir çocuğu konu alan film ile ilgili gerekli tedbirlerin alınması için RTÜK'e talepte bulunulduğunu açıklanmasının ardından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin konuyla ilgili açıklama yaptı. Şahin açıklamasında, "Geleceğimizi sağlıkla şekillendirebilmek adına çocuklarımızı korumak için RTÜK olarak her yerde koşulsuz var olmaya devam edeceğiz" dedi. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
23 Ağustos 2020 Pazar 09:59
1 Okunma
RTÜK'ten bakanlığın talebiyle ilgili açıklama

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Netflix'te, 9 Eylül 2020 itibariyle yayınlanmaya başlanacak olan ve 11 yaşındaki bir çocuğu konu alan filme ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Film ile ilgili gerekli tedbirlerin alınması için RTÜK'e başvuruda bulunulduğunun bildirildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Netflix isimli yayın platformunda, 9 Eylül 2020 itibariyle yayınlanmaya başlanacak olan ve 11 yaşındaki bir çocuğu konu alan bir filmle ilgili olarak aşağıdaki bilgilendirmenin yapılması gereği duyulmuştur: Netflix, söz konusu filmin tanıtımında  'dişiliğini keşfederek aile geleneklerine meydan okuyan' bir çocuk tanımlanmasında bulunmuş, yine 'çocuk filmi' görüntüsündeki yapımı izlemek için abonelerine izleyici kitle yaşının 18 yaş ve üzeri olduğu bilgisini paylaşmıştır. Bakanlığımız Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, filmin, çocukların ihmal ve istismara açık hale gelmelerine neden olabileceği ve psikososyal gelişimlerini olumsuz yönde etkileyeceği değerlendirilmiştir. Konuya ilişkin gerekli tedbirlerin alınması ve filmin değerlendirilmesi için Bakanlığımız tarafından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) 20 Ağustos 2020 tarihi itibariyle resmî yazı ile talepte bulunulmuştur. Çocuklarımızın her hangi bir mecrada metalaştırılmasına, ihmal ve istismara açık hale getirilmesine karşı her daim mücadelemizi sürdüreceğiz."

RTÜK BAŞKANI BAKANLIĞIN TALEBİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Twitter hesabından, bakanlığın talebi ile ilgili açıklama yaptı. Şahin, her türlü tedbiri alacaklarını vurgulayarak, "Geleceğimizi sağlıkla şekillendirebilmek adına çocuklarımızı korumak için RTÜK olarak her yerde koşulsuz var olmaya devam edeceğiz. Kırmızı çizgimiz olan yavrularımızı muhafaza etmeye yönelik her türlü tedbiri almakta ve bu mücadeleyi sürdürmekte kararlıyız" ifadelerini kullandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
NetflixRTÜK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Giresun'da sel felaketi: 1 şehit, 3 ölü, 10 kayıp
Giresun'da sel felaketi: 1 şehit, 3 ölü, 10 kayıp
Ağrı Dağı'nın dorukları çöplüğe döndü
Ağrı Dağı'nın dorukları çöplüğe döndü
GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASI ALEV ALEV YANDI
GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASI ALEV ALEV YANDI
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim